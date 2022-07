Kanada może się ugiąć przed Gazpromem by ocalić Niemcy przed kryzysem Alert

Europejska Prawda podaje, że Kanada zdecyduje się przekazać turbinę gazową Gazpromowi pomimo sankcji wprowadzonych po ataku Rosji na Ukrainę. W ten sposób odpowiada na dramatyczny apel Niemiec, które obawiają się, że Rosjanie przerwą na dobre dostawy gazu z użyciem Nord Stream 1.

Turbina gazowa. Fot. Siemens

Rosjanie zagrozili, że jeżeli turbina gazowa Siemensa serwisowana w Kanadzie nie wróci z naprawy, dojdzie do zatrzymania dostaw przez gazociąg Nord Stream 1. Administracja niemiecka przyznaje, że jest to pretekst, ale zaapelowała do Ottawy o przekazanie turbiny w celu pozbawienia takiej wymówki Gazpromu. Niemcy przekonują, że przerwa dostaw gazu z Rosji skończyłaby się recesją ich gospodarki i niedoborami surowca.

Rząd w Kijowie postrzega działanie Kanady jako nieodpowiedzialne i niebezpieczne z punktu widzenia reżimu sankcji. – Jeśli nie daj Boże ta decyzja zostanie zatwierdzona, z pewnością zwrócimy się do naszych europejskich kolegów z prośbą o ponowne rozważenie ich podejścia, bo jeśli te kraje nie przestrzegają decyzji o sankcjach, o jakiej solidarności mówimy – pytał retorycznie przedstawiciel ministerstwa energetyki Ukrainy pragnący zachować anonimowość, cytowany przez Reutersa.

Ukraińcy tłumaczą, że chodzi tylko o jedną z siedmiu turbin, a pozostałe wystarczą do utrzymania dostaw przez Nord Stream 1 w pełnym wymierza. Operator gazociągów na Ukrainie OGTSUA przypomina, że Rosjanie mają także do dyspozycji wolne moce przesyłowe nad Dnieprem, ale z nich nie korzystają. – To będzie precedens w postaci dwóch krajów G7 omijających sankcje wobec Rosji – ostrzega źródło Reutersa.

Ukraińska Prawda/Reuters/Wojciech Jakóbik