Chiny rozpoczynają budowę demonstracyjnego reaktora SMR Alert

fot. Pixabay

We wtorek oficjalnie rozpoczęła się budowa projektu demonstracyjnego małego reaktora modułowego ACP100 w elektrowni jądrowej Changjiang w chińskiej prowincji Hainan. China National Nuclear Corporation (CNNC) poinformowała, że ​​projekt ten będzie pierwszym na świecie komercyjnym małym reaktorem modułowym (SMR – red.). Wielozadaniowy ciśnieniowy reaktor wodny (PWR) o mocy 125 MWe – zwany również Linglong One – jest przeznaczony do produkcji energii elektrycznej, ogrzewania, produkcji pary lub odsalania wody morskiej.

Demonstracyjna elektrownia ACP100 jest budowana na północny zachód od istniejącej elektrowni jądrowej Changjiang, zgodnie z zapowiedzią chińskiego Ministerstwa Ekologii i Środowiska z marca 2019 roku. Na miejscu znajdują się już dwa działające CNP600 PWR, a budowa pierwszej z dwóch jednostek Hualong One rozpoczęła się w marcu tego roku. Obie te jednostki mają wejść do komercyjnej eksploatacji do końca 2026 roku.

CNNC ogłosiło w lipcu 2019 roku rozpoczęcie projektu budowy reaktora ACP100 w Changjiang. Rozwijany od 2010 roku wstępny projekt zintegrowanego PWR ACP100 został ukończony w 2014 roku. W 2016 roku projekt stał się pierwszym SMR, który przeszedł przegląd bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Raport ze wstępnej analizy bezpieczeństwa jednostki demonstracyjnej w Changjiang został zatwierdzony w kwietniu 2020 roku. Ostateczną zgodę na budowę zakładu wydała Chińska Narodowa Komisja ds. Rozwoju i Reform na początku czerwca tego roku. Projekt w Changjiang obejmuje joint venture trzech głównych firm: spółka zależna CNNC China National Nuclear Power jako właściciel i operator; Chiński Instytut Energetyki Jądrowej (NPIC) jako projektant reaktora; oraz China Nuclear Power Engineering Group odpowiedzialna za budowę elektrowni. Przewidywany czas budowy to 58 miesięcy.

ACP100 został uznany za „kluczowy projekt” w 12. planie pięcioletnim Chin i został opracowany na podstawie większego ACP1000 (Hualong One) PWR. Projekt, który obejmuje 57 zespołów paliwowych i zintegrowane wytwornice pary, zawiera pasywne funkcje bezpieczeństwa i zostanie zainstalowany pod ziemią. Po ukończeniu reaktor Changjiang ACP100 będzie w stanie wyprodukować tyle energii, aby zaspokoić potrzeby 526 tysięcy gospodarstw domowych, podało CNNC.

World Nuclear News/Michał Perzyński