Elektrociepłownia Zielona Góra zakończyła sezon grzewczy Alert

Elektrociepłownia Zielona Góra, należąca do PGE Energia Ciepła, zakończyła sezon grzewczy 2021/2022. Trwał on od 23 września 2021 roku do 9 maja 2022 roku.

Fot. PGE

Polska Grupa Energetyczna podaje, że w okresie grzewczym Elektrownia Zielona Góra dostarczyła 1 133 760 GJ ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Odbiorcami byli mieszkańcy Zielonej Góry, przedsiębiorstwa i obiekty użyteczności publicznej. Dla porównania, w sezonie 2020/21 sprzedaż ciepła wyniosła 1199 TJ.

Spółka obsługuje łącznie 1362 punkty odbioru ciepła, 1237 węzły cieplne oraz pięć lokalnych kotłowni gazowych, których jest właścicielem.

– Nasze działania są dostosowane do oczekiwań spółdzielni, zarządców i klientów indywidualnych. Dostawa ciepła jest uruchamiana i wstrzymywana zgodnie z wnioskiem odbiorcy. W okresach przejściowych pobór ciepła reguluje automatyka pogodowa, czyli system urządzeń zainstalowanych w węzłach cieplnych, które sterują dostosowaniem ciepła do temperatury panującej na zewnątrz budynku. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić ciepło przez cały rok – wyjaśnia Małgorzata Ptak-Bystrzyńska, dyrektor handlu i rozwoju Elektrociepłowni Zielona Góra.

Zakończenie sezonu grzewczego, czyli okresu kiedy odbiorcy intensywnie korzystają z ogrzewania (od września do początku maja) to dla elektrociepłowni okres modernizacji i remontów a także kontynuacji zadań inwestycyjnych na sieciach ciepłowniczych.

Polska Grupa Energetyczna/Jędrzej Stachura