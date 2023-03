Grupa Azoty ogłasza finisz finiszów fabryki w Policach Alert

Polimery Police, nowo powstający kompleks chemiczny Grupy Azoty, ma ruszyć w pierwszej połowie 2023 roku. To największa tego typu inwestycja w Europie, która ma być polskim oknem na świat przemysłu chemicznego. – Jesteśmy na „finiszu finiszów” – powiedział prezes Tomasz Hinc.

Fot. Lotos

Grupa Azoty uruchomi Polimery Police w pierwszej połowie 2023 roku. Obecnie w Policach trwa budowa zintegrowanego kompleksu chemicznego, na terenie którego znajdą się: instalacja do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu oraz instalacja do wytwarzania polipropylenu, o mocy produkcyjnej do 437 tys. ton rocznie. Projekt obejmuje również budowę gazoportu z terminalem przeładunkowo-magazynowym, zapewniającym możliwość pozyskania drogą morską niezbędnych do produkcji surowców oraz szereg instalacji pomocniczych. Grupa Azoty uruchomi Polimery Police w pierwszej połowie 2023 roku.

Przedstawiciele Grupy Azoty podkreślają podczas konferencji wynikowej za 2022 rok, że Polimery Police to jedna z największych inwestycji w polskim i europejskim przemyśle chemicznym, która umożliwi dywersyfikację działalności biznesowej Grupy Azoty, a także pozytywnie wpłynie na pozycję Polski w segmencie tworzyw sztucznych i wzmocni niezależność energetyczno-surowcową kraju.

– Jesteśmy przed uruchomieniem naszej flagowej inwestycji Polimery Police. Ma ona ogromne znaczenie nie tylko dla Grupy Azoty, ale dla gospodarki całego kraju. Na ten moment są to największe zakłady przemysłowe do produkcji propylenu i polipropylenu w Europie Środkowo-Wschodniej. Uruchomimy tę fabrykę w pierwszej połowie 2023 roku – powiedział prezes Tomasz Hinc.

– Projekt Polimery Police jest elementem budowania siły segmentu tworzyw. Chcemy by ta część naszej działalności była zgodna z polityką klimatyczną Unii Europejskiej.. Zależy nam, żeby uruchomić Polimery jak najszybciej, ale musimy być pewni, że wszystko zostanie dopięte na ostatni guzik. Jesteśmy na „finiszu finiszów”. Police mogą stać się oknem na świat całej branży i polskiego przemysłu chemicznego – zaznaczył prezes Hinc.

14 marca 2023 roku Grupa Azoty ogłosiła, że postęp budowy kompleksu to 99,15 procent. 27 marca Grupa Azoty Polyolefins, odpowiadająca za projekt Polimery Police, odebrała pierwszą dostawę etylenu w terminalu gazowym w Policach.

Jędrzej Stachura