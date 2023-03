Miłosna gra drutów uwolni niebawem moc Kozienic na Mazowszu Alert

200 słupów i 1300 km przewodów z użyciem 6000 ton stali i 10 tysięcy metrów sześciennych betonu. Oto nowa linia elektroenergetyczna 400 kV Kozienice-Miłosna, która przechodzi próby napięciowe na finiszu projektu. Dzięki niej moc Elektrowni Kozienice rozpłynie się skuteczniej na Mazowsze, Polskę środkową i północno-wschodnią.

Linia elektroenergetyczna Kozienice-Miłosna w budowie. Fot. Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Dwutorowa linia Kozienice-Miłosna jest niezbędna do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice, by zastąpić infrastrukturę w wieku ponad 50 lat. Wzrośnie efektywność a spadnie ryzyko usterki. To alternatywa do połączenia Kozienice-Ołtarzew, które było przedmiotem protestów społecznych w poprzedniej dekadzie.

– Nowa linia o długości 71,8 km powstała w śladzie dotychczasowej linii, na terenie 10 gmin po dwóch stronach Wisły: Kozienic, Magnuszewa, Wilgi, Sobień-Jeziory, Karczewa, Celestynowa, Otwocka, Wiązownej, Halinowa i Sulejówka. Łącznie zbudowano 196 słupów, które zostały wykonane z 5 tysięcy ton stali. Na słupach zawieszono 65 tysięcy izolatorów i około 1 343 km przewodów fazowych. 61 słupów – w związku z wymogami lotnictwa – wyposażono w system oświetlenia przeszkodowego – podają Polskie Sieci Elektroenergetyczne odpowiedzialne za projekt w roli operatora sieci przesyłowej.

W ramach prowadzonych prac wykorzystywane były najnowsze technologie, w tym drony. Bezzałogowce zastosowano do przygotowania przeciągania przewodów fazowych i odgromowych, jak również do monitoringu postępu prowadzonych prac – czytamy w komunikacie PSE. – W najbliższych miesiącach wykonawca naprawi drogi zniszczone w czasie budowy, a także wyrówna teren oraz zabezpieczy słupy i fundamenty przed wilgocią. Projekt zostanie zakończony odbiorem robót i uregulowaniem kwestii formalnych. Finisz całego zadania, wraz z przekazaniem linii do eksploatacji, planowany jest na pierwszy kwartał 2025 roku.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne/Wojciech Jakóbik