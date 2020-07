Jakóbik: O polskości polskiego samochodu elektrycznego (FELIETON) Elektromobilność

Światła polskiego samochodu elektrycznego IZERA. Fot. Electromobility Poland

Czy wreszcie mamy polski samochód elektryczny? Pojazd zaprezentowany przez Electromobility Poland nie jest do końca polski i jeszcze nie jeździ. Wszystko jednak przed nami – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

28 lipca doszło do prezentacji polskiej marki samochodu elektrycznego w Sokołowie pod Warszawą. To Izera, której produkcja mogłaby ruszyć w trzecim kwartale 2023 roku po fazie wdrożeniowej i walidacyjnej. Organizatorzy przyznali w jej toku, że „Izera to na razie tylko słowo”.

Co więcej?

Platforma samochodu ma pochodzić od jednej z firm motoryzacyjnych działających w Europie

Stylistyka pojazdu została przygotowana przez włoskie biuro Torino Design.

Fabryka pojazdu ma powstać na Śląsku

– Ten projekt jest całkowicie gotowy od strony biznesowej – przyznał Piotr Zaremba, prezes Electromobility Poland. – Na tym etapie projektu współpraca z zagranicznymi, doświadczonymi partnerami gwarantuje jego realność – wyjaśnia Łukasz Maliczenko, dyrektor rozwoju technicznego produktu ElectroMobility Poland.

Oznacza to zatem, że Polska nie posiadając własnego know-how budowy samochodu elektrycznego, sprowadzi brakujące komponenty od partnerów zagranicznych. Pojazd będzie produkowany w Polsce przez polskich pracowników, ale w oparciu o technologię zagraniczną wzorem Fiata 126p, zwanego maluchem.

Projekt ma przed sobą pierwszą przeszkodę. EMP poszukuje partnerów finansowych w Polsce i za granicą potrzebnych do rozpoczęcia produkcji seryjnej Izery. Organizatorzy konferencji w Sokołowie przyznali sami, że jest to już teraz „projekt międzynarodowy” i są otwarci na współpracę z firmami spoza Polski. Bardzo słusznie, bo PKN Orlen tworzący koncern multienergetyczny nie sfinansuje wszystkiego naraz.

Jednak nie w polskości Izery tkwi sedno tego pomysłu. EMP chce zaoferować samochód elektryczny dla mas. Ma być docelowo oferowany w systemie ratalnym. Przewidywana miesięczna rata za leasing Izery ma być niższa od tej oferowanej za samochód spalinowy. Ma on być także dostępny w sprzedaży internetowej. Cena jednostkowa samochodu elektrycznego zostanie przedstawiona tuż przed rozpoczęciem sprzedaży.