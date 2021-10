Jeden reaktor z USA to miliard dolarów wydanych w Polsce. Sympozjum Westinghouse i Bechtel Alert

Mirosław Kowalik na sympozjum Westinghouse i Bechtel. Fot. Westinghouse

Westinghouse Electric Company i Bechtel Power Corporation zorganizowały w Warszawie sympozjum dostawców poświęcone możliwościom udziału firm z Polski przy budowie elektrowni jądrowych w technologii AP1000.

– Każdy ukończony blok AP1000 przyniesie kwotę rzędu miliarda dolarów wydanych w Polsce. Potencjał budowy kilku reaktorów oznacza dziesiątki miliardów złotych, tysiące miejsc pracy przed i w trakcie budowy, a także 600 – 800 miejsc pracy przy obsłudze i utrzymaniu elektrowni przez ponad 60-letni okres jej eksploatacji – mówi Mirosław Kowalik, prezes Westinghouse Polska.

Westinghouse podaje, że w trakcie wydarzenia przedstawiciele Westinghouse i Bechtel przybliżyli szczegóły FEED (Front-End Engineering and Design) – projektu ogłoszonego w czerwcu 2021 roku – oraz opowiedzieli o funkcjonowaniu obecnie eksploatowanych reaktorów AP1000. – Oparty na technologii Westinghouse reaktor AP1000 oferuje najwyższy na rynku poziom bezpieczeństwa, operacyjności i możliwości dostosowania się do wymagań sieciowych. FEED zostanie rozpatrzony w 2022 roku przez polski rząd, co wesprze wybór najlepszego partnera dla programu budowy elektrowni jądrowej w Polsce – przekonują Amerykanie.

– Polska podjęła zdecydowane kroki w celu osiągnięcia zerowej emisji netto – mówi Ahmet Tokpinar, dyrektor operacyjny działu energetyki jądrowej w firmie Bechtel. – Bechtel i Westinghouse mają praktyczne doświadczenie w projektowaniu i budowie reaktorów AP1000, ale do realizacji tego projektu bezdyskusyjnie potrzebny będzie polski łańcuch dostaw. Im szybciej uda nam się zwiększyć świadomość możliwości i potrzeb w tym zakresie, tym lepiej – dodaje.

Westinghouse i Bechtel kończą obecnie budowę bloków jądrowych AP1000 w elektrowni Vogtle w stanie Georgia w USA, a pierwszy blok oparty na tej technologii ma rozpocząć komercyjną eksploatację w 2022 roku.

Polska stoi przed wyborem partnera finansowego i technologicznego przy Programie Polskiej Energetyki Jądrowej, który zakłada budowę pierwszego reaktora do 2033 roku i 6-9 GW energetyki jądrowej do 2043 roku.

Westinghouse/Wojciech Jakóbik