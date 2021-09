NFOŚiGW zapowiada zastąpienie opustów w fotowoltaice wsparciem magazynów energii Alert

Magazyny energii. Fot. Eaton

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mówi o nowym mechanizmie wsparcia magazynów energii mających wspierać boom fotowoltaiczny tak, aby był stabilny z punktu widzenia systemu elektroenergetycznego. Ma on jednak zastąpić, a nie uzupełnić system opustów zachęcający do inwestycji w panele fotowoltaiczne.

Prezes NFOŚiGW zdradza plany odnośnie do magazynów energii na VII Kongresie Energetycznym we Wrocławiu. Taki magazyn ma między innymi gromadzić energię na co najmniej 15 minut by oddawać ją do sieci w szczycie zapotrzebowania. Rozwiązania przygotowywane w ramach tego mechanizmu wsparcia mają prowadzić do jak największego zużycia energii na miejscu jej wytworzenia. – To wszystko musi być skorelowane w czasie z odejściem od systemu opustów – dodał. – Jesteśmy gotowy przedstawić od pierwszego stycznia warunki, które pozwolą konsumentowi skorelować te technologie z gospodarstwem domowym.

Wojciech Jakóbik