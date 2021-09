PGNiG chce wdrożyć biometan do 2026 roku i zahamować wzrost kosztów śmieci w gminach Alert

Fot. PGNiG

Współpraca PGNiG i PKN Orlen przy franczyzach biometanowni ma dać oszczędności na utylizacji śmieci. Przedstawiciel PGNiG zapowiada zahamowanie kosztów odpadów na wsiach.

– Do 2026 roku chcemy przetestować i wprowadzać technologię biometanową. Bardzo dziękuję za współpracę z PKN Orlen w tym zakresie – informował Robert Perkowski, wiceprezes PGNiG na VII Kongresie Energetycznym we Wrocławiu.

– Proponujemy gminom, że jeśli zbudują biometanownie, to my zagwarantujemy im gaz. To element sprawiedliwej transformacji. Dajemy szansę na zarobek w różnych częściach Polski. Być może wpłyniemy na zahamowanie albo spadek kosztów śmieci – wyliczał Perkowski. Odniósł się do faktu, że biometanownie wykorzystują odpady działalności rolniczej.

Wojciech Jakóbik