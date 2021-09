Gaz będzie miał problemy z finansowaniem unijnym. Posłowie ITRE stawiają ostre warunki Alert

Gazociąg. Fot. Gaz-System

Komisja Parlamentu Europejskiego do spraw Przemysłu, Badań Naukowych i Energii przyjęła 29 września stanowisko w sprawie kryteriów i metodologii wyboru projektów energetycznych mających trafić na listę Projektów Wspólnego Zainteresowania mogących liczyć na pieniądze unijne. Gaz zyska finansowanie tylko jako paliwo przejściowe albo przestawiony na wodór.

Posłowie poparli finansowanie rozwoju infrastruktury wodorowej, jak elektrolizery, ale także rozwiązania na rzecz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CCS). – Projekty wykorzystujące gaz ziemny nie będą dłużej mogły aplikować o finansowanie unijne, ale tymczasowa derogacja pozwoli na określonych, ostrych warunkach, aby projekty z czwartej i piątej listy PCI otrzymały zgodę na szybką procedurę zatwierdzania – czytamy w depeszy.

Wybrane projekty będą pomagać państwom członkowskim odejść od węgla kamiennego i brunatnego czy też ropy łupkowej. Będą możliwe także projekty pozwalające dostosować istniejącą infrastrukturę gazową do dostaw wodoru.

Stanowisko ITRE otwiera negocjacje z Radą Unii Europejskiej jesienią 2021 roku. Komisja Europejska aktualizuje listę PCI co dwa lata. Parlament Europejski zawnioskował w lipcu 2020 roku o rewizję regulacji TEN0E określającą jakie projekty zostaną dopuszczone do finansowania. Te z listy PCI mogą liczyć na środki do 75 procent wartości projektu.

Parlament Europejski/Wojciech Jakóbik