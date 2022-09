Niemcy uzgodnili z Emiratami pierwsze dostawy LNG i amoniaku Alert

Wizyta kanclerza Olafa Scholza na Półwyspie Arabskim zaowocowała kontraktami na dostawy paliw do Niemiec. RWE wynegocjowało umowy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, które dostarczą Niemcom LNG i amoniak.

Flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Źródło: Flickr

Umowy na dostawy LNG z Półwyspu Arabskiego

ADNOC Emirates i niemiecki RWE podpisały umowy na dostawy skroplonego gazu ziemnego (LNG) i niskoemisyjnego amoniaku do Niemiec – poinformowało RWE 25 września. Jest to owoc podróży kanclerza Niemiec na Półwysep Arabski. Kontrakty dotyczą pierwszej dostawy LNG od ADNOC do pływającego terminalu regazyfikacyjnego (FSRU) Elbehafen LNG pod Hamburgiem. W imieniu niemieckiego rządu RWE wyczarterował dwie jednostki FSRU, aby te dostarczały skroplony gaz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA). Paliwo wysłane z zakładu na wyspie Das przypłynie do Niemiec pod koniec grudnia 2022 roku, a jego wolumen wyniesie 137 tys. metrów sześc. RWE i ADNOC podpisały również memorandum o długoterminowych dostawach LNG, zgodnie z którym dostawy będą trwać w 2023 roku.

Niemcy sprowadzają z ZEA również ciekły amoniak

ADNOC Emirates zawarł także umowy ze Steag i Aurubis na dostawy amoniaku niskoemisyjnego do Niemiec. Pierwszy tankowiec amoniaku przybył do Hamburga na początku września dla firmy Aurubis, wiodącego dostawcy metali nieżelaznych i jednej z największych na świecie rafinerii miedzi. Aurubis będzie wykorzystywał amoniak niskoemisyjny jako surowiec w swoim zakładzie produkcji drutu, jako dodatkowe źródło energii do zastosowań przemysłowych. Oba kraje podpisały również nową umowę o bezpieczeństwie energetycznym i przyspieszeniu przemysłu (ESIA), która przyspieszy projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania między ZEA i Niemcami w obszarach bezpieczeństwa energetycznego, dekarbonizacji i działań na rzecz klimatu.

Neftgaz/Szymon Borowski