Rząd zgodził się na fuzję Orlenu z PGNiG Alert

Rząd wyraził zgodę na fuzję PKN Orlen i PGNiG. Akcjonariusze Orlenu spotkają się 28 września na walnym zjeździe, gdzie ma zapaść wewnętrzna decyzja o połączeniu obu spółek. Według rządowego komunikatu, nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej.

Źródło: freepik

Rząd zgodził się na fuzję

Centrum Informacyjne Rządu (CIR) poinformowało, że polski rząd wyraził zgodę na fuzję pomiędzy PKN Orlen i Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem (PGNiG). Zielone światło dostało też zbycie pakietu mniejszościowego akcji Orlenu. Po połączeniu obu spółek Grupa Orlen będzie jednym z największych podmiotów paliwowych w Europie Środkowo – Wschodniej. W komunikacie podkreślono, że koncern ma szansę stać się również jednym z największych zintegrowanych producentów petrochemii w Europie do 2030 roku. Akcjonariusze PKN Orlen spotkają się w środę 28 września, aby podczas walnego zgromadzenia zadecydować o połączeniu koncernu z PGNiG oraz emisji połączeniowej akcji serii F o łącznej wartości nominalnej 668,1 mln zł.

– Połączenie obu firm będzie elementem procesu konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-energetycznego obejmującej Orlen, Lotos oraz PGNiG. Wiodącą rolę w tym procesie będzie miał Orlen. Rozwiązanie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu, co jest szczególnie istotne w obecnej sytuacji geopolitycznej – podaje CIR w komunikacie.

Orlen wyemituje akcje mniejszościowe

Zbycie akcji Orlenu nastąpi w związku z uwarunkowaniami regulacyjnymi połączenia PKN Orlen z PGNiG, które wynikają z przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. W wyniku proponowanej transakcji zostanie wyemitowanych do 534 mln nowych akcji serii F PKN Orlen, przeznaczonych dla dotychczasowych akcjonariuszy PGNiG. Po finalizacji transakcji udział Skarbu Państwa w połączonym koncernie ma wynieść ok. 52 procent, w porównaniu do ok. 36 procent po połączeniu z Grupą Lotos.

– Wykorzystując efekt synergii, będzie on zdolny do sprostania wyzwaniom transformacji energetycznej oraz konkurowania na rynku z europejskimi i światowymi firmami. Nowy koncern stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej – pisze CIR.

ISBNews/Szymon Borowski