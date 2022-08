Złote algi a nie rtęć miały zatruć Odrę Alert

Ministerstwo klimatu i środowiska podało, że prawdopodobna przyczyna zanieczyszczenia Odry w te wakacje to tak zwane złote algi, mikroorganizmy niegroźne dla człowieka. Wcześniej pojawiały się spekulacje o rtęci.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Fot. Marcin Roszkowski

– nstytut Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna po dodatkowych badaniach, znalazł w próbkach wody z Odry rzadkie mikroorganizmy, tzw. złote algi. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn, zabijających organizmy wodne – ryby i małże, ale nie są szkodliwe dla człowieka. Odkrycie to zostało potwierdzone – podała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. – Prowadzimy badania w kierunku toksyn, wytwarzanych przez algi. Na pewno wiadomo, że nie są groźne dla człowieka, ale zabijają ryby i małże. Będziemy potwierdzać ich obecność w tych organizmach. Badamy też pierwotną przyczynę zakwitu alg, która może być różna. Sprawdzamy dokładnie okoliczności pojawienia się ich zakwitu. Na pewno mogły się do niego przyczynić uwarunkowania meteorologiczne, czyli susza i niski poziom wody.

To złote algi miały odpowiadać za masowe śnięcie ryb w Odrze wbrew wcześniejszym spekulacjom na temat zanieczyszczenia rtęcią. – Zakaz wstępu do Odry został wprowadzony w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Sprawą zanieczyszczenia Odry z zawiadomienia Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu – podaje MKiS.

Ministerstwo klimatu i środowiska/Wojciech Jakóbik