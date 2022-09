Paliwo wodorowe Orlenu zasili poznańskie autobusy Alert

PKN Orlen podpisał z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacji w Poznaniu umowę na dostawy paliwa wodorowego, które posłuży do zasilania zeroemisyjnych autobusów miejskich. Podobny pojazd jeździ już w Krakowie.

Stary Rynek w Poznaniu. Fot. Michał Perzyński

Wodorowe autobusy w Poznaniu

Zeroemisyne autobusy mający jeździć w Poznaniu, napędzane wodorowym paliwem Orlenu. Firma ma dostarczyć w nadchodzących 15 latach 1,8 mln kg paliwa wodorowego na potrzeby poznańskiej komunikacji miejskiej. Będzie ono produkowane we Wrocławskim hubie, w procesie elektrolizy solanki. Wybudowana zostanie też nowa infrastruktura do zasilania pojazdów wodorem, która będzie znajdować się na stacji Orlenu nieopodal pętli tramwajowej Miłostowo. Obiekt będzie dostępny publicznie, co oznacza, że będą mogli tam tankować wszyscy użytkownicy pojazdów napędzanych paliwem wodorowym. Projekt ma zostać zrealizowany 2023 roku.

Strategia Orlenu

Koncern ogłosił w tym roku nową strategię wodorową, na której realizację przeznaczył 7,4 mld zł do 2030 roku. Poznańska inwestycja jest jej częścią, zaraz obok autobusu, który obecnie kursuje w Krakowie, na potrzeby którego koncern dostarczył już 730 kg wodoru.

– Wodór ma duży potencjał, szczególnie w transporcie publicznym. Chcemy go w pełni wykorzystać, dlatego do 2030 roku zbudujemy sieć ponad 100 stacji wodorowych, zlokalizowanych nie tylko w Polsce, ale też w Czechach i na Słowacji – mówi prezes Orlen, Daniel Obajtek.

Grupa Orlen rozwija swoją sieć stacji umożliwiających tankowanie wodoru również za granicą. Dwie takie placówki istnieją w Niemczech, a trzy kolejne zostaną uruchomione w tym roku w Czechach. Stacja wodorowa powstaje także w Katowicach, a plany na wybudowanie obiektów tankowania wodoru dotyczą też Wałbrzycha, Piły i Włocławka.

PKN Orlen/Szymon Borowski