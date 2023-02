Taryfy gazowe PGNiG OD spadają, a ceny nie i tak ma być Alert

PGNiG Obrót Detaliczny może obniżyć cenę gazu w taryfie o jedną piątą. Odbiorcy taryfowi nie zobaczą jednak tej zmiany na rachunku przez szczególne rozwiązania mające chronić ich w 2023 roku, przez które cena jest jeszcze niższa od taryfy.

Urząd Regulacji Energetyki zwrócił się do dostawców gazu jak PGNiG Obrót Detaliczny o obniżkę cen ze względu na spadki na giełdach. 10 lutego zatwierdził nową taryfę PGNiG OD do 31 grudnia 2023 roku ze spadkiem cen o 20,5 procent z 649,92 do 516,73 zł za megawatogodzinę. URE zastrzega, że zmiana nie jest przełożeniem bezpośrednim cen na giełdach, ale wypadkową zakontraktowanych paliw w dotychczasowych warunkach oraz ilości planowanych zakupów w czasie obowiązywania taryfy.

Jednakże zmiana w taryfie nie przełoży się na niższy rachunek klientów taryfowych PGNiG OD. Ci są objęci ustawą o szczególnych rozwiązaniach na rynku gazu mające chronić ich przed kryzysem energetycznym i związanym z nim szokiem cenowym. Doszło do zamrożenia cen gazu w wysokości 200,17 złotych za megawatogodzinę, a zatem jest ona niższa od obecnej taryfy. Jednakże obniżka cen PGNiG OD oznacza, że różnica między nimi także się zmniejszy, a zatem także wysokość rekompensat do jej pokrycia z budżetu.

PGNiG Obrót Detaliczny/Wojciech Jakóbik