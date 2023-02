TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (06-10.02.2023).

Top Tygodnia. Grafika: Presso.

1. Pawlik: ETS2 przyniesie już za kilka lat koszty tym, którzy nie wymienią pieców na OZE

– Jeżeli ktoś ma zainstalowane na dachu panele słoneczne, zasilające pompę ciepła, ETS2 nie będzie miał dla niego znaczenia. Jeśli jednak ma piec na węgiel, gaz czy olej opałowy – i w ciągu kilku lat tego nie zmieni od 2028 roku już na pewno będzie się to dla niego wiązało z dodatkowym kosztem – mówi Ryszard Pawlik, doradca byłego premiera Jerzego Buzka, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

2. Marszałkowski: Czy już czas na okopy przy granicy?

Inwazja Rosji na Ukrainę, a wcześniej kryzys imigracyjny na granicy Polski i Białorusi uzmysłowił wielu jak ważne stało się pilnowanie granicy państwa. Czy jednak jej dotychczasowa ochrona jest wystarczająca? – zastanawia się Mariusz Marszałkowski, redaktor BiznesAlert.pl.

3. Jakóbik: Ile jeszcze ropy Polska sprowadza z Rosji?

– Polska nadal nie porzuciła ropy z Rosji tłumacząc się brakiem sankcji na północną nitkę Ropociągu Przyjaźń. Była największym klientem na ropę Kremla pomimo deklaracji premiera o woli porzucenia tego kierunku z końcem 2022 roku. Wciąż jednak możliwa jest realizacja tego planu z opóźnieniem – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

4. Łazor: Flota gazowców pomoże PGNiG rozwijać handel LNG

– Czarter metanowców zapewnia nam nowe możliwości optymalizacji działalności w zakresie gazu skroplonego, co jest tym bardziej istotne, że skala naszego handlu LNG będzie w najbliższych latach rosła – mówi Ireneusz Łazor, szef londyńskiego Biura PGNiG Supply & Trading z Grupy Orlen (PST), w rozmowie z BiznesAlert.pl

5. Görke: Rafineria Schwedt powinna zostać znacjonalizowana przez Niemcy, a nie przejęta przez Polaków

Wzywamy rząd federalny do nacjonalizacji Rafinerii Schwedt. Oznacza to również wywłaszczenie akcjonariusza Rosnieft – mówi Christian Görke, poseł do Bundestagu z partii die Linke, w rozmowie z BiznesAlert.pl o impasie polsko-niemieckim, derusyfikacji i ewentualnym zaangażowaniu PKN Orlen.