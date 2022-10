PGNiG Termika kończy tegoroczny program stażów dla młodych energetyków Alert

W 2022 roku PGNiG Termika po raz siódmy zorganizowała staże wakacyjne dla studentów uczelni technicznych, ekonomicznych i uniwersytetów. Właśnie zakończyła się tegoroczna edycja.

PGNiG Termika.Elektrociepłownia Żerań. Fot. BiznesAlert.pl/Piotr Stępiński

Staże odbyło 10 osób w dziewięciu jednostkach organizacyjnych PGNiG Termika:

– 5 na produkcji,

– 2 w obszarach okołoprodukcyjnych (koordynacja produkcji i strategia techniczna)

– 3 w jednostkach ekonomicznych.

– Podczas stażu studenci mieli okazję poznać specyfikę pracy w dużym zakładzie produkcyjnym oraz uczestniczyć w zadaniach, jakie wykonują nasi pracownicy. Była to dla nich okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, a dla niektórych start do kariery zawodowej, bowiem w PGNiG Termika uczestnicy staży, praktyk i programów studenckich mają szansę na dalszą długoletnią współpracę. W tym roku po zakończeniu staży 5 osób postanowiło zostać z nami na dłużej – czytamy w informacji prasowej.

– Inną z form współpracy, jaką proponujemy studentom, jest możliwość odbycia obowiązkowych praktyk wakacyjnych. W czasie pandemii zrezygnowaliśmy z organizowania grupowych praktyk studenckich, skupiając się na praktykach indywidualnych, organizowanych na wniosek zainteresowanych. W tym roku praktykę odbyła 1 taka osoba – czytamy.

PGNiG Termika/Michał Perzyński