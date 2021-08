Orlen może nie zamknąć wszystkich fuzji do końca roku Alert

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Foto: MAP

Rząd chce, aby Orlen zamknął proces fuzji z grupą Lotos do końca roku, choć wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin podkreślił, że takiej gwarancji dać nie może. Przejęcie przez Orlen PGNiG może zaś potrwać do połowy 2022 roku.

Przejęcie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez PKN Orlen raczej nie nastąpi w tym roku. Możemy spodziewać się, że ten proces zakończy się do połowy 2022 roku, natomiast wcześniej powinno się udać zamknąć przejęcie Grupy Lotos – poinformował wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Podkreślił, że w przypadku PGNiG połączenie może nie udać się w tym roku ze względu na skomplikowany proces w związku z koncesjami PGNiG na wydobycie gazu. – Chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość tych koncesji. Myślę, że nastąpi to do połowy przyszłego roku- powiedział Sasin dziennikarzom.

Szybciej zaś może nastąpić przejęcie Grupy Lotos. – Naszą ambicją jest, aby PKN Orlen sfinalizował ten proces do końca 2021 roku, ale nie mogę tego zagwarantować- dodał wicepremier. Komisja Europejska wydłużyła realizacje środków zaradczych ws. fuzji do połowy listopada.

Polska Agencja Prasowa/Bartłomiej Sawicki