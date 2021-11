Polska Spółka Gazownictwa otrzymała tytuł lidera innowacji 2021 Alert

Zawór gazociągu. Fot. Polska Spółka Gazownictwa

W środę 17 listopada 2021 roku, podczas trzeciej edycji konferencji Kod Innowacji, ogłoszono Liderów Innowacji 2021 wg GS1 Polska. Zwycięzcą w kategorii „Duże przedsiębiorstwa” została Polska Spółka Gazownictwa. Nagrody przyznało niezależne jury złożone z ekspertów i autorytetów branżowych.

Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej innowacyjnych wdrożeń globalnych standardów GS1, czyli unikalnych kodów składających się z 22 cyfr, które na co dzień najczęściej używane są głównie w handlu czy logistyce. Polska Spółka Gazownictwa została doceniona za wdrożenie numeracji punktów dostawy gazu.

– Dzięki wprowadzonym zmianom został zunifikowany i uporządkowany system identyfikacji gazomierzy ok. 7,4 mln odbiorców, których na co dzień obsługujemy. Wpłynie to m.in. na automatyzację naszych działań związanych z odczytywaniem liczników gazu, a także szybszą realizację nowych inwestycji – podkreślił Robert Więckowski, prezes Polskiej Spółki Gazownictwa.

Do rywalizacji w trzeciej edycji konkursu zgłosiły się m.in. międzynarodowe sieci oraz przedstawiciele sektora e-commerce. Nagrodę w imieniu zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa odebrał Paweł Pernal, zastępca dyrektora Departamentu Teleinformatyki.

