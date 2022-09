Prezydent Duda na zgromadzeniu ONZ: Rosja ma przeciwko sobie mój kraj, Polskę

Prezydent Andrej Duda podkreślił stanowisko Polski wobec agresji Rosji na Ukraine. – Rosja ma przeciwko sobie mój kraj, Polskę, na którą Ukraina zawsze może liczyć – powiedział podczas 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.



Prezydent Andrzej Duda przemawiał na 77. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ (Organizacja Narodów Zjednoczonych). Przemówienie głowy państwa było skierowane przede wszystkim ku Rosji i konsekwencjom inwazji na Ukraine. Prezydent podkreślał, że Władimir Putin już przegrał, bo „nie zdołał ujarzmić wolnego narodu, nie złamał jego ducha ukraińskiego, nie rozproszył ukraińskiej armii”.

– Dziś ma przeciwko sobie nie tylko samo państwo ukraińskie, ale ma przeciwko sobie wielomilionowy naród, którego zdecydowana większość nie chce dziś żadnych negocjacji z agresorem, dopóki ten nie wycofa swoich wojsk z okupowanych terenów Ukrainy – podkreślił prezydent.

– Decyzję o rozpoczęciu tej strasznej wojny podjęli w Rosji ludzie motywowani sentymentami imperialnymi oraz kolonialną, nacjonalistyczną rosyjską pychą, wywyższającą własny naród i odmawiającą prawa do samostanowienia suwerennym sąsiadom – powiedział Andrzej Duda.

Nie ma już miejsca na „business as usual” z Rosją. Mówię to jako człowiek, który był na Ukrainie w Kijowie 23 lutego i trzy razy po rosyjskiej napaści. Mówię to jako człowiek, który był i widział skutki brutalnej rosyjskiej napaści — Prezydent @AndrzejDuda. pic.twitter.com/ajgUl00nbm

— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) September 20, 2022