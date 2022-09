BGK będzie współpracował z Japończykami przy projektach energetycznych Alert

Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Japan Bank for International Cooperation podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. W dokumencie, banki zobowiązały wpierać finansowo projekty zwiększające bezpieczeństwo energetyczne Polski i regionu Trójmorza, zgodnie z ideą zielonej transformacji oraz udzielenie wsparcia na rzecz odbudowy Ukrainy.

Interkontynentalne porozumienie na projekty energetyczne

Porozumienie określa obszary współpracy pomiędzy polskim, a japońskim bankiem. Instytucje skupiają na inwestycjach zwiększających bezpieczeństwo energetyczne Europy. Banki planują również współfinansować te projekty, które będą zgodne z ich strategią biznesową.

Obszary wymienione w porozumieniu dotyczą przede wszystkim inwestycji w infrastrukturę związaną z energią (magazyny gazu, terminale LNG, jednostki pływające do magazynowania i regazyfikacji FSRU), czystsze technologie, które przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 oraz projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii, które będą przyczyniać się do transformacji energetycznej i osiągnięcia neutralności węglowej.

Banki zobowiązały się także wyszukiwać możliwości współpracy poprzez Fundusz Trójmorza. Dzięki temu instytucje mogłyby współfinansować lub bezpośrednio inwestować w projekty z wyżej wymienionych obszarów.

