Senat chce, by pieniądze trafiały nie tylko do tych, co ogrzewają domy węglem Alert

Senat przyjął poprawki do ustawy o dodatku węglowym w wysokości 3 tysięcy złotych. Poprawki rozszerzają dodatek na inne gospodarstwa domowe, nie tylko te, które ogrzewają dom węglem. Teraz przepisy wrócą do Sejmu.

Senatorowie wykreślili z projektu „wrzutkę” o prawie bankowym. W ustawie gwarantującej Polakom 3 tys. zł dopłat na zakup węgla zawarto przepisy zmieniające prawo bankowe i wzmacniające Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Chodzi o ustawę o dodatku węglowym, którą Sejm przyjął 22 lipca br. Senat w czwartek przegłosował poprawki do przepisów. – Poprawki zmierzają do tego, by 3 tys. zł dodatku należało się nie tylko tym, którzy ogrzewają swój dom węglem, ale także wszystkim innym gospodarstwom domowym – poinformowali przedstawiciele Senatu na Twitterze.

Zgodnie z senackimi poprawkami wsparcie otrzymają wszystkie gospodarstwa niezależnie od rodzaju źródła ogrzewania, także te które opalają olejem opałowym, gazem, gazem LPG, energią elektryczną czy wykorzystują do tego celu fotowoltalikę i pompy cieplne. – W ocenie senatorów objęcie wsparciem finansowym tylko jednej grupy gospodarstw domowych jest niesprawiedliwe, a przygotowane przez Senat zmiany mają zmotywować rząd do szybkich prac nad rozszerzeniem pomocy finansowej przed nadchodzącą jesienią i zimą na większość gospodarstw domowych- – poinformowało Centrum Informacyjne Senatu. Za nowelą ustawy wraz z przyjętymi poprawkami głosowało 98 senatorów, przeciw był jeden senator, jeden wstrzymał się też od głosu.

Senat zdecydował też o wniesieniu do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, który zakłada objęcie zerową stawką podatku VAT – analogicznie do gazu ziemnego – gazu płynnego (LPG), innego niż przeznaczony do napędu silników spalinowych, oleju opałowego i peletu w okresie 1 października – 31 grudnia 2022 roku. Obecnie są one objęte stawką 23-procentową.

Projekt zawiera ponadto przepisy nakładające na sprzedawcę obowiązek zamieszczania przy kasie rejestrującej w lokalu przedsiębiorstwa, w którym sprzedawany jest gaz LPG i olej opałowy, informacji o obniżeniu stawki podatku VAT na te towary, której wzór udostępnić ma – jak wynika z projektu – minister finansów w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie internetowej.

