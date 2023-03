Tauron doprowadził światłowody do ponad stu tysięcy domów Alert

Tauron doprowadził superszybki internet do ponad stu tysięcy gospodarstw domowych. Światłowody, bo o nich mowa, to przewody, które umożliwiają przesyłanie danych bez zakłóceń za pomocą fali świetlnej z prędkością nawet do kilku terabitów na sekundę.

Tauron zakończył projekt budowy sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Dostęp do superszybkiego internetu zyskało 104 tys. gospodarstw domowych i 428 jednostek oświatowych. Łącznie infrastruktura została doprowadzona do 876 miejscowości w 127 gminach. W skutek dogęszczania sieci dostęp do internetu światłowodowego może finalnie uzyskać 500 tysięcy mieszkańców południowej Polski – czytamy w komunikacie.

– Dzięki programom rządowym i funduszom europejskim realizujemy misję cyfrowego rozwoju Polski. Wykluczenie cyfrowe to nie tylko problem z dostępem do edukacji czy rozrywki, ale także silny hamulec dla lokalnej gospodarki. Budowa infrastruktury światłowodowej uatrakcyjnia dla inwestorów objęte nią obszary oraz usprawnia szybki rozwój małego i średniego biznesu – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron.

Projekt ma na celu likwidację tzw. białych plam, czyli objęcie zasięgiem szerokopasmowego internetu gospodarstw domowych oraz jednostek oświatowych, w których dostępna przepustowość nie przekraczała dotychczas 30 Mb/s.

– Polska obecnie jest placem budowy nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych. Stale pozyskujemy nowe środki na dalszą pomoc w rozwoju szybkiego Internetu na obszarach, tzw. białych plam. Bardzo dziękuję i cieszę się, że grupa Tauron wspomaga nas w walce z wykluczeniem cyfrowym i realizuje tak ważne inwestycje – powiedział Paweł Lewandowski, podsekretarz w KPRM.

W ramach projektu POPC Tauron objął zasięgiem sieci światłowodowej 428 jednostek oświatowych, a blisko 104 tysiące gospodarstw domowych zyskało możliwość podłączenia się do szerokopasmowego internetu. Łącznie wybudowanych zostało ponad 5,5 tysiąca km sieci światłowodowej w 876 miejscowościach na terenie 127 gmin i trzech województw – dolnośląskiego, śląskiego i małopolskiego.

Światłowód to przewód wykonany z włókna szklanego i tworzyw sztucznych, który umożliwia przesyłanie danych bez zakłóceń za pomocą fali świetlnej z prędkością nawet do kilku Tb/s (terabitów na sekundę).

Tauron/Jędrzej Stachura