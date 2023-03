Zieloni zapytają rząd, dlaczego nie wprowadził podatku od zysków nadzwyczajnych Alert

Partia Zielonych wyśle list do ministerstwa klimatu i środowiska z pytaniami o podatek od zysków nadzwyczajnych, który nie został wprowadzony w Polsce, a o to zabiegała Komisja Europejska.

Urszula Zielińska, przewodnicząca Partii Zielonych, wzięła dziś udział w konferencji zorganizowanej przez PKN Orlen. Rozmowy dotyczyły m.in. polityki cenowej spółki. Poseł Zielińska na wstępie przytoczyła słowa głównego ekonomisty Orlenu Adama Czyżewskiego, który tydzień temu w rozmowie z TVN użył sformułowania: “My nie jesteśmy od pomagania Polakom”.

– Dziś mamy niezbite dowody na to, że Orlen zwyczajnie kroił Polaków osiągając nadmiarowe zyski. Z nowego sprawozdania finansowego za 2022 roku wynika, że zysk netto PKN Orlen za cały rok wyniósł 28 mld zł – w porównaniu do 8 mld zł za 2021 rok. To wzrost ponad trzykrotny – mówiła Urszula Zielińska.

Zapowiedziała, że Partia Zieloni wyśle następujące pytania do ministerstwa klimatu i środowiska:

– Ile dotacji i rekompensat Skarb Państwa przekazał w sumie do spółek Orlenu: PGNiG, Grupy Energa, Lotosu i samego PKN Orlen w 2022 roku? W ilu miliardach zamknęła się ostatecznie pomoc Polaków dla Daniela Obajtka i Grupy Orlen?

– Komisja Europejska nałożyła na Polskę obowiązek wdrożenia daniny za nadzwyczajne zyski w sektorze energetycznym do końca 2022 roku. Jak Polska wykonała ten obowiązek?

– Czy ministerstwo klimatu i środowiska, na którym ciąży obowiązek nałożenia podatku na spółki takie jak Orlen za ich nadzwyczajne zyski, nie dopełniło tego obowiązku za 2022 rok?

Ostatnie pytanie ma dotyczyć działalności resortu klimatu i tego, czy reprezentuje on interesy Skarbu Państwa.

Podatek od przychodów nadzwyczajnych, czyli tak zwany windfall tax, jest stosowany wobec podmiotów o uprzywilejowanej pozycji na rynku. Zwolennicy tego rozwiązania w Polsce przekonują, że w tej roli znajduje się obecnie PKN Orlen, który jest potentatem na rynku paliw i może zyskać w dobie wysokich cen surowców.

Partia Zieloni/Jędrzej Stachura