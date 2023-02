TOP Tygodnia BiznesAlert.pl. Zobacz najpopularniejsze teksty mijającego tygodnia Alert

Polecamy Państwu zestawienie najbardziej popularnych tekstów mijającego tygodnia (20-24.02.2023).

TOP TYGODNIA BiznesAlert.pl

1. Filiński: Skąd biorą się różnice na stacjach między dieslem a benzyną? (ANALIZA)

– Wojna zawsze wiąże się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na diesla, gdyż ciężki sprzęt wojskowy potrafi spalać nieporównywalnie więcej paliwa od przeciętnych samochodów – pisze o różnicy między ceną benzyny a diesla na stacjach polskich Tomasz Filiński, autor bloga Świat Paliw, w komentarzu dla BiznesAlert.pl.

2. Müller: Polska nie dotrzymuje obietnic i nie dostarcza ropy do rafinerii niemieckich (ROZMOWA)

– Rafineria Leuna nie pracuje na 100 procent. Zakłada się nawet, że będzie pracować na znacznie niższym poziomie, ponieważ Gdańsk nie dotrzymuje złożonych obietnic – mówi Sepp Müller, polityk Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, w rozmowie z BiznesAlert.pl.

3. Perzyński: Co może być gorsze od jedzenia owadów? (FELIETON)

Prawicowi politycy od kilku dni zalewają media społecznościowe zdjęciami, na których zapełniają żołądki mięsem i alkoholem, by zagrać na nosie neomarksistowskiemu prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu, który, jak się okazało, chce zmusić mieszkańców stolicy do jedzenia karaluchów czy innych obrzydliwych stworzeń tudzież rezygnacji z samochodów. Politycy ci wiedzą, że nic tak nie motywuje elektoratu jak strach, i nic nie wprawia Polaków w lepszy nastrój niż schabowy, więc wyciągnęli z szafy stary, pozornie mało znaczący dokument, który może mieć znaczenie w roku wyborczym. Pogrywają jednak z czymś, co jest gorsze od jedzenia owadów – pisze Michał Perzyński, redaktor BiznesAlert.pl.

4.Szef Ukrenergo: Ukraina odbudowuje energetykę szybciej niż Rosja ją niszczy. Nie miała wyboru (ROZMOWA)

– Wykorzystujemy dostawy sprzętu z krajów europejskich, szczególnie Polski, by kontynuować odbudowę. Odbudowujemy system elektroenergetyczny szybciej niż Rosja jest w stanie go niszczyć. Nie mieliśmy innego wyboru – powiedział prezes Ukrenergo Wołodymyr Kudrytski w rozmowie z BiznesAlert.pl.

5. Gramatyka: 10H nie było rozwiązaniem problemu. PiS odpowiada za zatrzymanie energetyki wiatrowej (ROZMOWA)

Kiedy PiS walczył o ustawę odległościową i zasadę 10H, chciał się przypodobać grupom protestujących przeciwko budowie elektrowni wiatrowych. Wcale nie mieli zamiaru rozwiązać problemu. PiS w 2016 roku po prostu zatrzymał rozwój polskiej energetyki wiatrowej – mówi poseł Polski 2050 Michał Gramatyka w rozmowie z BiznesAlert.pl.