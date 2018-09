Polski Greenpeace ma nowego szefa

Od pierwszego września nowym szefem Fundacji Greenpeace Polska został Bohdan Pękacki, wcześniej dyrektor programowy organizacji. Jednocześnie jego poprzednik, Robert Cyglicki został dyrektorem programowym Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią. Zmiany związane są z rozwojem fundacji, a te z kolei z coraz większymi wyzwaniami ekologicznymi i środowiskowymi zarówno w Polsce, jak i w całej Europie.

Greenpeace to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego, w Polsce działa od 2003 roku. Obecnie prowadzi działania na rzecz zmian systemowych w obrębie największych zagrożeń środowiskowych tj. zmiana klimatu, czy ochrona różnorodności biologicznej. Organizacja angażuje się również w działania mające na celu wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego.

Bohdan Pękacki pracuje razem z Greenpeace Polska od sześciu lat, był między innymi szefem działu komunikacji, a przez ostatnie trzy lata dyrektorem programowym – w tej roli był zaangażowany we wszystkie duże kampanie prowadzone przez fundację. Wcześniej pracował w mediach, zarówno jako dziennikarz, jak i menedżer.

– Greenpeace jest silny siłą dziesiątek tysięcy ludzi: pracowników fundacji, wolontariuszy i wolontariuszek oraz wszystkich, którzy razem z nami w całej Polsce działają w imię wspólnego dobra. Dziś ta siła potrzebna jest bardziej niż kiedykolwiek – mówi Pękacki. – Zmiana klimatu, zanik różnorodności biologicznej, spadek liczebności owadów zapylających, zaśmiecenie mórz i oceanów, wycinka lasów – lista wyzwań jest długa, to nie są problemy przyszłości, ale rzeczy, które dzieją się tu i teraz. Musimy mierzyć się z tymi kwestiami zarówno z perspektywy globalnej, jak i naszej codziennej, polskiej. Nie da się tego oddzielić.

– Greenpeace skutecznie działa na rzecz ludzi i przyrody, to się nie zmieni – dodaje Pękacki. – Ciągle zmienia się jednak otoczenie polityczne i społeczne, w którym przyszło nam działać. Bardzo to odczuwamy w naszej pracy. Przykład pierwszy z brzegu: spór o Puszczę Białowieską jest także sporem o to, w jakim państwie żyjemy. Nie mam wątpliwości, że najlepszym „środowiskiem” dla środowiska jest demokracja obywatelska. Władza, która szanuje obywateli i obywatelki, powinna też szanować przyrodę. I na odwrót.

Dotychczasowy szef fundacji Robert Cyglicki skupi się na działalności Greenpeace w Europie Środkowej i Wschodniej jako regionalny dyrektor programowy i członek rady europejskiej Greenpeace wyznaczając strategiczne kierunki organizacji na poziomie Unii Europejskiej. Od sierpnia jest również członkiem zarządu Fundacji Greenpeace Polska. Cyglicki jest związany z Greenpeace od 2009 roku. W tym czasie był odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznych kierunków działań podejmowanych przez organizację w celu realizacji celów kampanijnych. Angażował się między innymi w działania na rzecz rozwoju energetyki obywatelskiej oraz poszerzenia Białowieskiego Parku Narodowego. Jako nowy dyrektor programowy, działających w ramach regionalnej struktury Greenpeace na Europę Środkową i Wschodnią będzie miał wpływ na kształt strategii, którą realizować będą europejskie biura Greenpeace.

