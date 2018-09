Broda: Droższa energia uderzy w klientów Taurona

W średnim terminie nie należy oczekiwać dużego spadku cen CO2 – ocenił wiceprezes Tauronu Jarosław Broda.

„Jeśli przyjmiemy założenie, że Komisja Europejska będzie skutecznie regulowała rynek pod kątem swoich celów, a wydaje się, że ma do tego wiele instrumentów, to w średnim terminie nie oczekiwałbym wielkiego spadku cen CO2” – powiedział Broda dziennikarzom w kuluarach kongresu energetycznego we Wrocławiu.

Jego zdaniem wysokie poziomy cen CO2 nie są dużym zaskoczeniem. „Zaskoczeniem jest tempo wzrostu, ale konsekwentnie od lat celem Komisji Europejskiej jest taka wysokość cen CO2, która zapewnia konkurencyjność produkcji z gazu. Komisja Europejska ma wiele narzędzi, by cenę CO2 stymulować” – powiedział Jarosław Broda. Wysokie ceny CO2 przekładają się na wzrost cen energii hurtowej w Polsce.

„Jako energetyka obserwujemy ten rajd cen z niezadowoleniem. On się nie przekłada na poprawę naszych marż, za to będzie obciążał naszych klientów. To na pewno duże wyzwanie regulacyjne, by zastanowić się, w jaki sposób te konsekwencje wzrostu cen zmitygować” – powiedział wiceprezes Tauronu. „Tauronowi nie zależy wcale na tak wysokich cenach energii. Zależy nam, by energia, którą nasi klienci odbierają, była w cenach, które gwarantują naszym klientom rozwój a nam rentowną produkcję” – dodał Broda.

Polska Agencja Prasowa