W Chinach uruchomiono trzeci reaktor AP-1000

Blok nr 2 elektrowni jądrowej Sanmen w chińskiej prowincji Zhejiang został włączony do krajowej sieci energetycznej i rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej. Jest to dotychczas trzeci reaktor AP-1000, który rozpoczął pracę w Chinach i 455 reaktor jądrowy działający na świecie.

Przedstawiciel China National Nuclear Corporation (CNNC) poinformował, że blok Sanmen-2, w którym zainstalowano reaktor wodny ciśnieniowy AP-1000 o mocy 1157 MWe został włączony do sieci w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 5:22 czasu lokalnego i rozpoczął wytwarzanie energii elektrycznej.

Sanmen-2 jest już trzecim reaktorem typu AP1000 działającym na świecie i 455 czynnym energetycznym reaktorem jądrowym.

Kolejnym etapem uruchamiania bloku Sanmen-2 będzie stopniowe zwiększanie mocy reaktora, któremu towarzyszyć będzie szereg testów mających potwierdzić bezpieczeństwo pracy, aż do uzyskania 100 proc. projektowanej mocy.

Po zakończeniu tych testów CNNC ma wystąpić do krajowego regulatora o zgodę na rozpoczęcie pracy komercyjnej bloku.

We wrześniu 2007 r. firma Westinghouse i jej partner Shaw Group uzyskała zgodę na budowę w Chinach czterech reaktorów AP-1000 – po dwa bloki w dwóch lokalizacjach: Sanmen i Haiyang. Budowę bloku Sanmen-1 rozpoczęto w kwietniu 2009 r., a bliźniaczego bloku Sanmen-2 w grudniu 2009 r. Budowę bloków Haiyang-1 i 2 rozpoczęto odpowiednio we wrześniu 2009 r. i czerwcu

2010 r.

Sanmen-1 był pierwszym reaktorem AP-1000 uruchomionym na świecie, stan pierwszej krytyczności (uzyskanie samopodtrzymującej się reakcji rozszczepienia) osiągnięto 21 czerwca, włączono go do sieci 30 czerwca, a pełną moc uzyskał w dniu 14 sierpnia br.

Haiyang-1 był drugim uruchomionym reaktorem AP-1000. Uzyskał stan pierwszej krytyczności w dniu 8 sierpnia i włączono go do sieci 17 sierpnia br.

Haiyang-2, ostatni z budowanych w Chinach reaktorów AP-1000, ma zostać uruchomiony w roku 2019.

Westinghouse oprócz czterech bloków w Sanmen i Haiyang w Chinach buduje także dwie jednostki AP-1000 w elektrowni jądrowej Vogtle w pobliżu Waynesboro w USA. Bloki Vogtle-3 i 4 mają zostać uruchomione odpowiednio w roku 2021 i 2022.

World Nuclear News/CIRE.PL