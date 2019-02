USA rozmawiają z Danią o Nord Stream 2

Doradca prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego John Bolton spotkał się w czwartek w Waszyngtonie z ministrem spraw zagranicznych Danii Andersem Samuelsenem.

Jednym z tematów ich rozmów była budowa gazociągu Nord Stream 2. Pod koniec listopada 2017 roku duński parlament przyjął ustawę, która zezwala rządowi na odrzucanie projektów rurociągów, ze względu na zastrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa lub polityki zagranicznej.

Great discussion with @anderssamuelsen today on Nord Stream 2, Russian aggression in the Black Sea, strengthening NATO, and cooperation in the Arctic. Appreciate Denmark’s leadership on Venezuela and Iran. pic.twitter.com/KXcIK2TGUA

— John Bolton (@AmbJohnBolton) February 7, 2019