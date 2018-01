Fuzja PERN-OLPP to dopiero początek. Nowa grupa ma śmiałe plany (RELACJA)

Podczas spotkania z dziennikarzami z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim oraz zarządem PERN przedstawi proces fuzji spółki z OLPP oraz kolejnych etapów rozwoju. Dziennikarze otrzymali informacje na ten temat.

– To duży podmiot i będzie coraz bardziej istotny, jak Gaz-System w sektorze gazowym, czy Polskie Sieci Elektroenergetyczne w elektroenergetycznym – ocenił Naimski. – Przede wszystkim chodzi o koordynację inwestycji.

Plany inwestycyjne

Grupa PERN chce skoncentrować się na zwiększeniu mocy przesyłowych i magazynowych w sektorze ropy naftowej i paliw. Ma także powstać rurociąg paliwowy z bazy PERN w Boronowie do bazy PKN Orlen w Trzebini. Ma także dojść do budowy drugiej nitki Rurociągu Pomorskiego z Płocka do Gdańska. PERN ma wybudować siedem nowych zbiorników na ropę w bazie w Gdańsku, a także w gdańskim terminalu naftowym. Pojemność magazynowa wzrośnie o prawie 560 tysięcy metrów sześciennych. Zbiorniki na paliwa mają zwiększyć moc o 300 tysięcy metrów sześc.

– Rozbudowa w części paliwowej to skutek pakietu paliwowego – dodał Wasilewski.

Połączenie kultur organizacyjnych

– Połączenie obu kultur organizacji i wypracowania nowego modelu operacyjnego to najważniejsze zadanie – dodał prezes PERN. – Model funkcjonowania PERN-u był ściśle scentralizowany. W przypadku OLPP było odwrotnie. Kierownik bazy decydował o wszystkim. To pierwsze namacalne oddziaływanie.

– Ani model PERN-owski, ani OLPP-owski nie są idealne. Pomiędzy nimi musimy znaleźć model efektywny, ale zapewniający też możliwość koordynacji – ocenił Rafał Miland, wiceprezes PERN.

Aktualizacja 12 stycznia 2018, godz. 11.20 – wypowiedzi przedstawicieli PERN i pełnomocnika