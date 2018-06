Gaz-System wybrał wykonawcę kolejnego odcinka Korytarza Północ – Południe

Oferta konsorcjum z Rafako została wybrana przez Gaz-System jako najkorzystniejsza w przetargu na budowę odcinka gazociągu Pogórska Wola-Tworzeń stanowiącego element korytarza gazowego Północ-Południe.

Wartość oferty konsorcjum to łącznie 687 mln zł netto, z czego udział Rafako wynosi 50 proc.Podstawowe parametry gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Pogórska Wola-Tworzeń to: średnica – 1000 mm, ciśnienie robocze – 8,4 MPa o długość – ok. 168 km. Zakończenie budowy gazociągu planowane jest w 2020 roku.

Fazę projektowania gazociągu zakończono w listopadzie 2017 roku, uzyskując komplet decyzji pozwolenia na budowę. Wykonawcą projektu budowlanego i wykonawczego była firma Tractebel Engineering.

Gazociąg zlokalizowany będzie w województwach: małopolskim, świętokrzyskim oraz śląskim. Jego trasa przebiegać będzie na terenie gmin: Skrzyszów, Tarnów, Lisia Góra, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Olesno, Gręboszów, Opatowiec, Bejsce, Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Pałecznica, Radziemice, Słomniki, Iwanowice, Gołcza, Trzyciąż, Olkusz, Klucze, Bolesław, Sławków, Dąbrowa Górnicza.