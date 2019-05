Gazociąg Polska-Ukraina bez wiążącego open season

Gaz-System czeka na rozpoczęcie wiążącej procedury open season na przepustowość Gazociągu Polska-Ukraina. Operator uzależnia dalszą jej wyniku dalszą budowę połączenia.

– Gazociąg Polska-Ukraina jest pewną, wieloelementową układanką. Pewnym jego elementem będzie liczący ok. 70 km węzeł Hermanowice-Strachocina, którego budowa się wkrótce zakończy. Następnie mamy 1,5 km odcinka do granicy z Ukrainą. Uzyskał on wszystkie niezbędne zgody i pozwolenia. Został on zaprojektowany przez naszych pracowników. Nie było to zewnętrzne zlecenie. Po stronie ukraińskiej mamy znacznie dłuższy odcinek, bo liczący ponad 100 km – stwierdził Artur Zawartko, wiceprezes Gaz-Systemu, w rozmowie z dziennikarzami.

Przypomniał o niewiążącej pierwszej fazie procedury open season zakończonej niedawno. – W tej chwili uzgadniamy ze stroną ukraińską czy jest ona gotowa do ogłoszenia wiążącej fazy open season, w wyniku której zakontraktowane zostaną wolumeny na przesył gazu. Jak wiemy, na Ukrainie trwa wydzielanie niezależnego operatora sieci przesyłowej. Ten proces trochę potrwa. Jesteśmy w kontaktach roboczych, ale nie wiem kiedy to nastąpi. Jesteśmy gotowi. Będziemy budować, gdy będzie domknięta wiążąca faza, gdy będą klienci na przepustowości. Gaz ma płynąć, aby nie obciążać kosztami odbiorców naszego rynku – dodał.

BiznesAlert.pl