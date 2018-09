Gazprom przegrywa z Naftogazem w sądzie

Gazprom przegrywa z Naftogazem przed szwedzkim sądem. Rosyjski monopolista zapowiada jednak, że będzie domagał się zmiany niekorzystnego dla niego rozstrzygnięcia. Sąd zmienił poprzednią decyzję nakazującą wstrzymanie egzekucji wyroku trybunału arbitrażowego w Sztokholmie.

Tym samym sąd przychylił się do wniosku Naftogazu, który odwołał się od postanowienia sądu apelacyjnego okręgu Svea. Gazprom zapowiedział, że będzie bronił swoich praw. Poinformował, że walczy o odmrożenie należących do niego aktywów w Wielkiej Brytanii oraz Walii.

Do decyzji szwedzkiego sądu odniósł się Naftogaz. – Sąd w krótkich słowach uzasadnił swoją decyzję zwracając uwagę, że powody dla których wydano decyzję o zawieszeniu egzekucji (rostrzygnięcia arbitrażu – przyp. red.) wygasły. Poprzednia decyzja już nie obowiązuje – czytamy w komunikacie spółki.

Ukraińcy podkreślają, że decyzja sądu oznacza, że również on uznaje za mało prawdopodobne, aby Gazpromowi udało się skutecznie zaskarżyć werdykt trybunału arbitrażowego.

– Po raz kolejny udowodniliśmy wszystkim, że Gazprom musi stosować się do rozstrzygnięć sądu. Teraz egzekwujemy je we wszystkich państwach – napisał na swoim profilu na Facebooku dyrektor ds. handlowych Naftogazu Jurij Witrenko.

the Svea Court of Appeal in Stockholm has repealed its June decisions to stay enforcement of the Transit Award in the arbitration between Naftogaz and Gazprom. pic.twitter.com/ETE0O5V03P

