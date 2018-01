Innowacje w energetyce? Nie ma miejsca na eksperymenty (RELACJA)

Polacy chcą inwestować w innowacje, ale politycy boją się eksperymentów. Był to temat jednego z paneli w trakcie konferencji pod patronatem BiznesAlert.pl.

Piotrowski: Wykreślić innowacje ze słownika

Podczas Ogólnopolskiego Kongresu Energetyczno-Ciepłowniczego POWER POL 2018 odbył się drugi panel pt.: „Reorganizacja polskiego rynku energii – inwestycje w innowacyjność? Jego uczestnicy dyskutowali o korzyściach z innowacyjności – wsparcie tradycyjnego biznesu czy budowa nowego strumienia przychodów. Panel prowadziła Dorota Dębińska – Pokorska, partner (Leader of Energy sector in Poland), PwC Polska.

Wiceminister energii Andrzej Piotrowski powiedział, że należy mówić o optymalizacji kosztów, a nie innowacji w energetyce. Ocenił, że przed Polską stoją dwa wyzwania. W ramach systemu ograniczenia emisji, wprowadzenie coraz więcej OZE i jak ochronić w tym układzie bezpieczeństwo energetyczne kraju.

– Nowe regulacje UE pomijają bilansowanie nowych mocy z OZE. W zakresie finansowania, spora część odeszła od rynku ponieważ część banków wpisała sobie do statusów ograniczenia wsparcia energetyki węglowej. Kto powinien w nią inwestować? Odpowiedź jest bardzo mglista. Jesteśmy uzależnieni od energii i ciepła. Nie możemy pozwolić sobie na eksperymenty, bo inwestycje są kosztowne. Ok. 40 proc. rodzin w Polsce jest na skraju ubóstwa energetycznego. Inwestycje w energetykę rozproszoną powinno być wspierane przez tworzenie norm prawnych czy zaplecze finansowe – powiedział.

Dodał, że jest duży nacisk na inwestycje w magazyny energii, mimo że bez wsparcia są nie do utrzymania. – Nie wiadomo czy mogą one być w ogóle rentowne, warto się zastanowić czy jest to tylko lobbing – powiedział.

Jak dodał, zamiast innowacji należy mówić o optymalizacji biznesu. – Trzeba zastanowić się, czy w energetyce mamy do czynienia z przełomową technologią? Energia ze słońca i z wiatru jest już od dawna znana, nowością jest model zarządzania. Nawet blockchain, poprzez zarządzanie dwoma źródłami OZE, nie jest w stanie zasilić w energię klienta, kiedy jest noc i bezwietrzna pogoda. Jednak sam pomysł zarządzania jest wart uwagi – dodał. Piotrowski, powiedział, że nowe technologie pozwoliły na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w energetyce poniżej 10 proc. ogółu.

Energetyka nie porzuca OZE, stawia na automatykę i efektywność

Krzysztof Figat, prezes Enea Wytwarzanie powiedział, że spółka ma wiele aktywów, jak elektrownie węglowe, hydroelektrownie czy biogazowanie. – Widzimy, co jest opłacalne i czy jest sens inwestować. Szukamy inwestycji w elektrociepłowniach, elektrowniach czy w OZE. Widzimy szanse na polepszenie pracy to poprawa jakości pracy jak automatyka, efektywność wytwarzania. Tu przykładem są nowe Kozienice czy Elektrownia Połaniec. Nie porzuciliśmy OZE, w tym zakresie w ciągu jednego, dwóch lat będziemy w tym zakresie wdrażać nowe projekty.

– Pytanie czy zachodzie firmy, które porzuciły energię z węgla na rzecz wiatru czy magazynów energii? Tego nie wiemy, obecnie są one subsydiowanie. Możemy jako Polska przejść na OZE, ale czy klient będzie w stanie płacił 12-13 gr. za 1 kWh – powiedział.

Przemysław Janiszewski, wiceprezes Polimex-Mostostal powiedział, że jego spółka budowlana szuka możliwości optymalizacji, poprzez digitalizację, automatykę oraz poprawę jakości produkcji. – Nasza spółka Mostostal Siedlce wprowadziła automatykę, robota przy produkcji krat stalowych, co pozwoliło na zwiększenie efektywności i oszczędności w produkcji. Digitalizacja pozwoliła zwiększyć efektywność o ok. 15- 20 proc. Usprawniliśmy zarządzanie projektem, czego przykładem jest budowa nowego bloku w Kozienicach. Cieszę, się dużo podczas tej konferencji mówi się o wykorzystaniu gazu. Mostostal przygotuje ofertę w tym względzie – powiedział.

Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja stwierdził, że w ostatnim czasie doszło zeszło dużo zmian regulacyjnych i prawnych, które usprawniły efektywność organizacyjną. – Drugą ważną rzeczą jest podejście dystrybutorów do rynku mocy i elektromobilności. My jako dystrybucja musimy zbadać, jak te regulacje będą działać w praktyce. Pracujemy, aby poprawić dostępność sieci. Działania dotyczące kablowania sieci to zadanie na lata, ale innowacje nam na to pozwolą, na nasza otwartość na automatyzację, wprowadzenie smart meteringu, smart gridu – powiedział Zasina.

Dodał, że poprzez nową ofertę dla biznesu czy startupy Enea Wytwarzanie wychodzi naprzeciw klienta i szykuje się na zmiany rynkowe. Dodał, że poprzez objęcie sieci systemem SCADA, dystrybutorzy chcą szybko i sprawnie poinformować, że nastąpił spadek napięcia. – Automatyka sieci pozwala odizolować miejsca naprawy i samoczynnie przywrócić napięcie. To rewolucja, którą chcemy wdrażać – powiedział Zasina.

Mariusz Samordak, dyrektor odpowiedzialny za energetykę w Banku Gospodarstwa Krajowego powiedział, że innowacje „nie są czymś, banki powinny się bać” – Trudno jest pokonać awersję do inwestowania, w coś co ma znikomą historię finansową – powiedział. Pytany o zgazowanie węgla Enei powiedział, że jego bank musiałby się przyjrzeć tej inwestycji. – To zależy od konstrukcji i modelu danego projektu – powiedział.