JSW: Spór handlowy UE i USA nie wpłynął na rynek stali

Istniała obawa, że na liście towarów objętych ograniczeniami w ramach sporu handlowego między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi znajdzie się węgiel koksujący. Tak się nie stało. Uważnie obserwujemy sytuację – powiedział podczas konferencji prasowej prezes JSW Daniel Ozon.

Węgiel koksujący jest wykorzystywany do produkcji stali. Na początku czerwca administracja prezydenta Donalda Trumpa wprowadziła cła na stal i aluminium importowane z Unii Europejskiej w wysokości odpowiednio 25 i 10 procent. W odpowiedzi Unia Europejska nałożyła cła na niektóre amerykańskie produkty, takie jak np. motocykle, Burbon czy jeansy.

– To wniosło wiele niepewności co do sytuacji na rynku – zauważyła Jolanta Gruszka, wiceprezes JSW ds. handlu.

Jak zaznaczył prezes Ozon pierwsze półrocze 2018 roku było bardzo dobrym okresem dla światowego rynku stali. – Według Światowej Organizacji Stali do 2018 roku produkcja stali ma wynieść 1,6 mld ton, czyli o 1,8 proc. więcej niż w roku ubiegłym. Fundamenty i popyt na stal utrzymują się na silnym poziomie – stwierdził.

W podobnym tonie wypowiedziała się również wiceprezes Gruszka, która podkreśliła, że w porównaniu z pierwszym kwartałem 2018 roku w drugim produkcja stali wzrosła o 6,8 proc. do 454 mln ton. W przypadku Unii Europejskiej wzrost ten wyniósł 1,8 proc. – do 44,1 mln ton.

Piotr Stępiński