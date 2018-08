JSW: We wrześniu możliwe dalsze decyzje o zakupie aktywów Prairie Mining

W połowie września poinformujemy o dalszych krokach w sprawie aktywów Prairie Mining – powiedział podczas konferencji prasowej prezes JSW Daniel Ozon.

Wcześniej JSW zapowiadało, że decyzja w tej sprawie miała zapaść do końca lipca. Pod koniec marca jastrzębska spółka ogłosiła zawarcie z Prairie Mining umowy o możliwości nawiązania współpracy przy projektach węglowych australijskiego koncernu w Polsce. Zgodnie z założeniami Prairie miało udostępnić informacje o projekcie wydobycia węgla koksowego w koncesji Dębieńsko-1 oraz informacje o projekcie Jan Karski w Lubelskim Zagłębiu Węglowym.

– Zakończyliśmy audyt techniczny obu projektów. Zarówno projekt Dębieńsko jak i Jan Karski spełniają nasze oczekiwania, co do jakości węgla. Finalizowane są audyty prawne. We współpracy z doradcami pracujemy nad wyceną. Najprawdopodobniej w połowie września będziemy informować o dalszych krokach – mówił prezes JSW.

