Jakóbik: Krynica 2018 rusza. Mniej gazu, więcej energii

Energetyczne rozpoczęcie roku rusza. Tym razem będzie skromniej, ale nie mniej emocjonująco. Dziś rozpoczyna się pierwszy dzień Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Nagroda dla Beaty Szydło?

W repertuarze przygotowanym przez Instytut Studiów Wschodnich znalazło się dużo dyskusji o charakterze regionalnym, polonijnym i geopolitycznym. Dużo miejsca poświęcono polityce małopolskiej, mniejszości polskiej za granicą oraz nowym zjawiskom geopolitycznym: Nowemu Jedwabnemu Szlakowi czy Trójmorzu. Dużo miejsca w Krynicy poświęcono osobie Beaty Szydło, która jest istotnym politykiem regionalnym partii rządzącej. Czy to ona otrzyma tym razem nagrodę człowieka roku?

Więcej energetyki, mniej gazu

Wśród paneli energetycznych w tym roku króluje energetyka. W drugim dniu konferencji będzie okazja do dyskusji z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim oraz przedstawicielami spółek elektroenergetycznych: PGE, Tauron, Energa i Enea. W panelach wezmą także udział Gaz-System i Polskie Sieci Elektroenergetyczne pod nadzorem ministra koordynatora ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, a także Grupa Lotos i PKN Orlen pod nadzorem premiera RP.

Jeżeli moderatorzy rozwiną skrzydła, panele energetyczne w Krynicy będą okazją do rzeczowej dyskusji o blaskach i cieniach ostatniego projektu węglowego w Polsce: bloku Ostrołęka C, a także o rosnących cenach energii oraz gazu ziemnego. Fakt, że w polityce dywersyfikacji dostaw gazu mamy do czynienia z kontynuacją powoduje, że przykładowo PGNiG będzie bardziej obecne w dyskusji o polityce walki ze smogiem czy elektromobilności. E-mobilność będzie prominentnym tematem w Krynicy.

LNG w gospodarce

Zapraszam już teraz na panel poświęcony rozwojowi rynku LNG pod egidą Shell Polska, który będę miał przyjemność poprowadzić. Razem z przedstawicielami tej firmy, gośćmi z Chin, Polskim LNG i innymi panelistami będziemy rozmawiać o tym, jak gaz skroplony może napędzać polską gospodarkę, nie tylko w formie bezpośrednich umów gazowych, ale także np. dostaw w regiony pozbawione sieci przesyłowej.

W Krynicy 2018 będzie mniej gazu, ale być może dużo energetyki. Dziennikarze będą mieli możliwość spotkania decydentów i menadżerów z branży, którzy będą musieli odpowiedzieć na ich trudne pytania. Zapowiada się kolejne, ciekawe Forum Ekonomiczne.