Czy lewica nie wymięknie? Adrian, idź na strajk! (FELIETON)

Dziś odbędzie się kolejny Młodzieżowy Strajk Klimatyczny. Napisałem w przeszłości, że jestem za stary, więc nie idę, ale może wybierze się tam Adrian Zandberg, z pewnością młody duchem lider Razem proponujący Polsce elektrownię jądrową – pisze Wojciech Jakóbik, redaktor naczelny BiznesAlert.pl.

Chodniki przed szkołami warszawskimi (zapewne nie tylko) pokryły kredowane zaproszenia na strajk, który ruszy z Ronda ONZ dzisiaj o godzinie 11.00. Przewodniczący Adrian Zandberg ma jeszcze czas się na niego przygotować, a chyba powinien tam się wybrać. Dlaczego?

Młodzieżowy Strajk Klimatyczny przedstawił ogólnikowe postulaty szybkiej transformacji energetycznej w Polsce. Stronnictwo Zandberga jest krok dalej. Doprecyzowuje, że transformacja nie uda się bez energetyki jądrowej. To teza zbieżna z analizami ministerstwa energii, które ustaliło, że znaczna redukcja emisji CO2 w polskim miksie energetycznym nie będzie możliwa przy rozwoju OZE wspieranych energetyką gazową, ale właśnie dzięki skokowemu spadkowi sumarycznemu dzięki dużym blokom jądrowym.

PiS chce zostać przy węglu, brudnej energii, co jest bardzo złym pomysłem, a sama energia odnawialna nie wystarczy. Dlatego my #LewicaRazem mówimy wprost, że do walki ze zmianami klimatu potrzebujemy energetyki jądrowej #debata #TVP — Adrian Zandberg (@ZandbergRAZEM) 23 maja 2019

Może być to ciekawy temat dyskusji z uczestnikami wydarzeń przy Rondzie ONZ w Warszawie, bo prawdopodobnie duża część z nich to zwolennicy transformacji ku Odnawialnym Źródłom Energii w stu procentach jak rywale RAZEM w wyborach europejskich, czyli Wiosna Biedronia. Czy lewicowcy wiedzą, że dopóki magazyny energii nie zostaną wprowadzone na masową skalę, OZE będą musiały być zabezpieczane nowymi źródłami emitującymi dwutlenek węgla do atmosfery? Czy mają kontrpropozycję w postaci programu wsparcia rozwoju technologii magazynów? Wiedzą ile będzie kosztować?

Przewodniczący Zandberg może zapoczątkować dyskusję o atomie tak potrzebną na lewicy w obliczu rozstrzygnięć w sprawie strategii energetycznej. Być może jego udział w strajku nie będzie miał znaczenia dla wyniku wyborów do Parlamentu Europejskiego, ale może być ważnym wkładem przed publikacją polskiej strategii energetycznej zapowiedzianą na wakacje tego roku. Głos lewicy też jest ważny. Czy – zgodnie z hasłem Razem – „lewica nie wymięknie” i poprze polski program jądrowy?

https://biznesalert.pl/mlodziezowy-strajk-klimatyczny-strategia-energetyczna-2/