Orlen, Lotos i PGNiG w Krynicy. Marki to najlepsi ambasadorzy?

Poza celami biznesowymi i ekonomicznymi, spółki Skarbu Państwa pełnią rolę ambasadora Polski na świecie. Spółki Skarbu Państwa to ogromny potencjał w budowaniu dobrego wizerunku Polski, polskiej gospodarki i polskiej przedsiębiorczości za granicą. Było to tematem rozmowy panelu „Razem znaczy więcej – współpraca spółek Skarbu Państwa na rzecz budowania wizerunku Polski za granicą” na XXVIII Forum Ekonomicznym w Krynicy.

Orlen jest obecny na zagranicznych rynkach – póki co w Niemczech, Czechach i na Litwie – ale w Niemczech byliśmy zmuszeni do rebrandingu i zmiany nazwy naszych stacji na „Star”. Tak jak Polacy preferują polskie produkty, tak samo Czesi wolą produkty czeskie. Musieliśmy się dostosować do upodobań klientów – powiedziała Patrycja Klarecka z PKN Orlen.

Promujemy markę Lotos w świecie dzięki współpracy ze sportowcami, ale dzięki działalności upstreamowej staramy się utrzymywać rozpoznawalność w Europie. Chcemy, by nasza marka niosła ze sobą polskość, która będzie utrzymana na pokolenia – powiedział Patryk Demski z Lotosu.

Wiceprezes PGNiG Maciej Woźniak powiedział, że jego firma jest uznaną marką w krajach, w których działa. – Rynek detaliczny, rynek LNG, nasze biuro w Londynie świadczą o tym, że jesteśmy istotnym graczem. Staramy się dywersyfikować dostawy, by ograniczyć te ze wschodu, co przez wielu klientów jest odbierane jako absolutny atut, jesteśmy z tego dumni i będziemy takie działania kontynuowali – mówił.