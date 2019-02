Będą wnioski o areszt dla byłego prezesa PKN Orlen i dyrektorów

Prokuratura Regionalna w Łodzi wystąpi do sądu z wnioskami o tymczasowe aresztowanie byłego prezesa spółki i dwóch b. dyrektorów, podejrzanych o wyrządzenie PKN Orlen SA szkody w wysokości ponad 3,4 mln zł. Mają one zostać rozpatrzone przez sąd w czwartek.

O podjętej przez łódzką prokuraturę decyzji o środkach zapobiegawczych poinformował w środę jej rzecznik prasowy Krzysztof Bukowiecki. Zaznaczył, że decyzja o skierowaniu wniosków o tymczasowe aresztowanie wobec trzech zatrzymanych b. członków kierownictwa PKN Orlen SA zapadła po złożeniu przez nich podczas przesłuchania wyjaśnień. „Dokonana analiza wyjaśnień wraz z pozostałym materiałem dowodowym doprowadziła do uznania, iż zasadne będzie wystąpienie do sądu o zastosowanie wobec podejrzanych tymczasowego aresztowania. Prokurator przystąpił do opracowania tych wniosków. W godzinach wieczornych wnioski wraz z aktami zostaną przekazane do sądu” – powiedział rzecznik.

Dodał, że zostaną one rozpatrzone przez sąd w czwartek. Jacek K., który był prezesem PKN Orlen od 2008 do 2015 r. oraz dwaj b. dyrektorzy koncernu – Michał S. i Leszek K. zostali zatrzymani we wtorek rano przez agentów CBA.

Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zatrzymanym zarzuty niedopełnienia obowiązków, które doprowadziły do wyrządzenia szkody spółce PKN Orlen SA w wysokości ponad 3,4 mln zł. Chodzi o nieprawidłowe rozliczenie jednego z eventów organizowanych na zlecenie koncernu paliwowego. „To kwestie związane z prawidłowością rozliczenia kwot należnych za bilety zorganizowanego na Stadionie Narodowym festiwalu motoryzacyjnego Verva Street Racing z 2014 roku” – wyjaśnił prok. Bukowiecki. Wszystkim grozi kara od roku do 10 lat więzienia.

Polska Agencja Prasowa