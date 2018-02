PB: Zmiana w Orlenie ma ułatwić inwestycje w energetyce

„Puls Biznesu” zwraca uwagę na zmiany wprowadzone do „katalogu celów zarządczych”, obowiązujących zarządu Orlenu, które 2 lutego przegłosowali akcjonariusze spółki. Zmiany dotyczą zadłużania spółki oraz inwestycji w energetyce.

Gazeta przypomina, że w 2017 r. lista tych celów obejmowała takie pozycje jak: wymóg zwiększenia EBIT i EBITDA, zwiększenie nakładów na rozwój, ograniczenie kosztów, zmniejszanie wskaźnika zadłużenia, określenie strumienia przychodowego z paliw alternatywnych (w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej). Podobne cele będą obowiązywać zarząd w 2018 r., choć zmieniono nieznacznie ich formę wprowadzając np. konieczność „wzrostu wskaźników efektywności”.

„Puls Biznesu” zwraca jednak uwagę, że z listy celów na bieżący rok zniknął zapis o zmniejszaniu zadłużenia. Natomiast w zakresie paliw alternatywnych „określenie strumienia przychodowego” zamienione zostało „realizacją inwestycji (…) w tym pod kątem produkcji energii elektrycznej”. Według rozmówców gazety nowe cele zarządcze umożliwią spółce finansowanie inwestycji takich jak np. budowa elektrowni jądrowej.

Kwestia wzrostu zadłużenia Orlenie została skomentowana przez Łukasza Prokopiuka, analityka DM BOŚ. – Na koniec 2017 r. dług netto Orlenu wyniósł 194 mln zł. To tyle, co nic, jeśli weźmiemy skalę działalności koncernu – powiedział cytowany przez „Puls Biznesu” Prokopiuk. Zwrócił on uwagę, że należy wziąć pod uwagę finalizowany właśnie wykup akcji Unipetrolu, który będzie kosztował Orlen ok. 4 mld zł. Według analityka nie jest to jednak problem, skoro poziom gotówki w Orlenie wyniósł na koniec 2017 r. 6,8 mld zł.

Puls Biznesu/CIRE.pl