PKP PLK wydało w 2017 roku na inwestycje ponad 18 mld zł. W tym roku będzie jeszcze więcej

Kolej szansą dla dużych miast

Za projektami są konkretne działania, realne korzyści dla społeczeństwa i gospodarki. Zakończoną w 2017 r. inwestycją jest łącznica Kraków Zabłocie –Kraków Podgórze. Największa kolejowa estakada nad Krakowem już od 10 grudnia nie tylko skraca czas przejazdu pociągów do Zakopanego, ale ułatwia przemieszczanie się w mieście i aglomeracji. Dzięki projektowi Kraków Towarowy – Rudzice, wartemu miliard złoty, miasto zyska dodatkowe tory kolei aglomeracyjnej i kolejne nowe przystanki m.in. Kraków Grzegórzki oraz Kraków Złocień, a pasażerowie pociągów dalekobieżnych krótsze podróże.

Również Warszawa, w najbliższym roku i kolejnych latach, dzięki inwestycjom z Krajowego Programu Kolejowego zyska lepszy system komunikacji. Podróżni skorzystają z przebudowanych i nowych przystanków na linii obwodowej Warszawa Koło i Warszawa Powązki. Polskie Linie Kolejowe zmodernizują także linię średnicową i zwiększą możliwości i komfort obsługi pasażerów na stacji Warszawa Zachodnia. W 2018 r., po zakończeniu modernizacji linii Warszawa – Grodzisk Mazowiecki, kolej z pięcioma przebudowanymi i nowym przystankiem Parzniew będzie bezkonkurencyjna w dojazdach do i ze stolicy. Także w Gorzowie Wielkopolskim, Lubinie, Wrocławiu i Olsztynie, nowe przystanki już w 2017 r. zapewniły mieszkańcom lub zapewnią w kolejnym roku, lepszy i szybszy dostęp do kolei.

Polska Wschodnia na dobrych torach

W 2017 r. są podpisane umowy na 7 z 8 projektów Programu Operacyjnego Polska Wschodnia: Lublin – Stalowa Wola Rozwadów, Skarżysko Kamienna – Sandomierz, granica województwa – Czeremcha – Hajnówka, Białystok – Bielsk Podlaski, Lewki – Hajnówka, Działdowo – Olsztyn oraz Szczytno – Ełk. Tworzy się spójna i dobrze rozwinięta sieć kolejowa na wschodzie kraju, która obejmie m.in., Olsztyn, Białystok, Rzeszów, Kielce, Lublin. Magistrala Wschodnia zapewni kontakty stolic i województw, które z powodów historycznych nie posiadały bezpośrednich połączeń. Zachęci do zwiększania przewozów towarowych koleją. Po odnowionych liniach ładunki pojada szybciej, częściej i sprawniej, co pozwoli też na odciążenie dróg.

Atrakcyjność kolei na wschodzie zwiększą wygodniejsze i wyposażone w nowoczesną infrastrukturę dworce i perony, możliwość łączenia komunikacji miejskiej i indywidualnej z koleją – czyli parkingi typu P&R i węzły przesiadkowe. Stacje i przystanki będą dostępne dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności. Skrócą się czasy podróży, np. na trasie Szczytno – Ełk pociągi pojadą o ponad 1h 22 min krócej, czas przejazdu będzie nie 3 h lecz około ok 1h 30 min. Możliwy będzie powrót regularnych połączeń na linii Skarżysko – Kamienna – Sandomierz.

Kolej łączy województwa i regiony

Dzięki podpisanym w 2017 r umowom na modernizacje linii kolejowych m.in. Warszawa – Poznań, Lublin – Warszawa, Kraków – Katowice, Poznań – Szczecin, tworzą się nowe możliwości podróży wewnątrz oraz miedzy województwami, regionami i miastami. Tylko na trasie Lublin – Otwock zmodernizowanych będzie 16 stacji: Otwock, Celestynów, Pilawa, Garwolin, Łaskarzew, Sobolew, Życzyn, Dęblin, Zarzeka, Puławy Azoty, Puławy, Klementowice, Nałęczów, Sadurki, Motycz, Lublin. Inwestycje sprzyjają dostępności do rynku pracy, edukacji, rekreacji, rozwojowi relacji gospodarczych, ułatwiają transport towarów.

Szybki dojazd do atrakcji turystycznych

Zakończona w 2017 r. budowa łącznic w Krakowie i Suchej Beskidzkiej oraz postępująca modernizacja linii do Zakopanego, to coraz krótsze podróże na Podhale. Modernizacja trasy z Tarnowa do Muszyny zapewni szybszą i wygodniejszą podróż w Beskidy. Na Dolnym Śląsku krótko i wygodnie dojeżdżamy już z Wrocławia w Karkonosze. Do szybszych i wygodniejszych podróży koleją nad morze zachęcą m.in. efekty prac na linii Szczecinek – Ustka lub Lębork – Łeba. Szybciej dojedziemy na Mazury m.in. dzięki modernizacji linii Działdowo – Olsztyn. Weekendowym, zimowiskowym i wakacyjnym podróżom sprzyja także nowy, coraz wygodniejszy tabor.

Więcej towarów na torach

Wśród podpisanych w 2017 r. umów znajdują się projekty dedykowane przewozom towarowym. Modernizowane tory to zwiększenie prędkości dla pociągów z węglem, kruszywem na budowę dróg, składów z kontenerami. Nowe i przebudowane mosty oraz wiadukty stopniowo zapewniają cichszą i płynniejsza drogę przewozu bez zbędnych zwolnień i postojów m.in. dla ciężkich pociągów. Na trasie Poznań – Warszawa lepiej wyposażone stacje z dodatkowymi torami zagwarantują sprawną obsługę składów towarowych. Dla pasażerów oznacza to punktualny przejazd pociągów aglomeracyjnych i dalekobieżnych. Sprawniej pojadą składy towarowe m.in. na trasie z Oleśnicy do Krotoszyna, na Śląsku i na odcinkach do portów w Trójmieście, Świnoujściu i Szczecinie.

10 mld zł w 2018 rok

W roku 2018 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zamierzają zrealizować prace o wartości 10 mld zł, wykorzystując środki z programów UE i budżetu państwa. To najambitniejsze zadanie w historii PLK i ogromne wyzwanie dla Spółki, która na co dzień odpowiedzialna jest za sprawny i bezpieczny przejazd tysięcy pociągów pasażerskich i towarowych.

Kolejny rok realizacji Krajowego Programu Kolejowego będzie wymagał nie tylko znacznego wysiłku ze strony zarządcy infrastruktury, ale pełnego zaangażowania wykonawców. Inwestycji prowadzonych obok przejeżdżających pociągów nie da się prowadzić bez zmian w rozkładzie jazdy. Zarządca infrastruktury, m.in. na spotkaniach z wszystkimi uczestnikami procesu przewozowego, tak ustala organizację ruchu, by podczas prowadzenia inwestycji pociągi pasażerskie mogły kursować zgodnie z przyjętym rozkładem. Możliwy będzie również transport towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią przepustowość linii, tzn. – możliwość przejazdu pociągów obok prowadzonych robót lub innymi, wcześniej przygotowanymi trasami.

W ramach realizacji Krajowego Programu Kolejowego o wartości ponad 66 mld zł. do 2023 r. PLK planują objąć pracami 9000 km torów, a 8500. km linii kolejowych zostanie dostosowanych do wyższych prędkości. Ośrodki o znaczeniu wojewódzkim zostaną połączone liniami o średniej prędkości 100 km/h. Skróci się czas przejazdu pociągiem, a podróżni na kilkudziesięciu nowo wybudowanych i zmodernizowanych przystankach będą mieli zapewniony lepszy, komfortowy dostęp do kolei. Zwiększy się także poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.