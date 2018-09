POLREGIO promuje koleje w Dzień Bez Samochodu

Trwa Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Z tej okazji POLREGIO przygotowało dla swoich pasażerów specjalne oferty, w tym darmowe przejazdy pociągami.

W najbliższy weekend POLREGIO wydłuży termin ważności biletów turystycznych i mini- turystycznych. W dniu 21 września br. (piątek) ważność tych biletów rozpocznie się już od godziny 00:01 (zamiast od godz. 18:00). Na ich podstawie można podróżować bez ograniczeń aż do poniedziałku do 6:00. Bilet turystyczny (45 zł) honorowany jest we wszystkich pociągach POLREGIO oraz Arrivy RP, Kolei Śląskich, Kolei Wielkopolskich, Kolei Małopolskich i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej (z wyjątkiem pociągów kategorii ŁKA Sprinter). Na podstawie biletu turystycznego można skorzystać z wybranych połączeń poza granicami Polski. Bilet mini-turystyczny (38 zł) uprawnia wyłącznie do podróżowania pociągami POLREGIO.

To nie jedyna promocja, jaką przygotował przewoźnik na najbliższy weekend. Z bezpłatnych przejazdów pociągami POLREGIO 21 września będą mogli skorzystać mieszkańcy województwa wielkopolskiego. W dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu, 22 września, każdy pasażer, będący właścicielem bądź współwłaścicielem samochodu osobowego, na podstawie okazanego dowodu rejestracyjnego oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość, będzie miał możliwość bezpłatnego przejazdu wszystkimi pociągami REGIO na terenie województwa pomorskiego, tj. na obszarze ograniczonym stacjami: Sycewice, Słosinko, Czarne, Bukowo Człuchowskie, Smętowo, Gardeja, Prabuty, Stare Pole.

Tego dnia, również mieszkańcy Wrocławia podróżujący pomiędzy stacjami położonymi w granicach administracyjnych miasta, skorzystają z bezpłatnych przejazdów. Na obszarze województwa małopolskiego obowiązywała będzie oferta specjalna „Dzień bez samochodu”. Oferta dotyczy przejazdów pociągami REGIO w granicach województwa małopolskiego ograniczonego stacjami: Kęty Podlesie, Oświęcim, Balin, Bukowno Przymiarki, Kozłów, Wałki, na podstawie biletów w cenie 1,00 zł nabytych wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej İMKA. Oferta uprawnia również do bezpłatnego przewozu roweru w pociągach POLREGIO bez ograniczeń w zakresie limitowania miejsc.

