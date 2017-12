Rosatom walczy o saudyjski rynek jądrowy

Rosja zacieśnia relacje z Arabią Saudyjską w sektorze jądrowym. Naukowe Centrum Energii Jądrowej i Odnawialnej im. Króla Abdullaha i rosyjski Rosatom podpisały mapę drogową dotyczącą współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii jądrowej.

Dokument zawiera szereg kroków niezbędnych do zrealizowania Programu Wdrażania Współpracy w Dziedzinie Pokojowych Użytków Energii Atomowej, który został podpisany 5 października 2017 r. w Moskwie. „Zgodnie z Programem Rosja i Arabia Saudyjska zamierzają współpracować w dziedzinie małych i średnich reaktorów, które mogą być wykorzystywane zarówno do wytwarzania energii, jak i do odsalania wody morskiej” – można przeczytać w oświadczeniu Rosatomu.

Podpis pod umową został złożony przez szefa wydziału energetyki jądrowej Naukowego Centrum Energii Jądrowej i Odnawialnej Mahera Abdallaha Alodana i prezesa Rosatom Overseas (spółki córki Rosatomu odpowiedzialnej za promocję rosyjskich technologii jądrowych na rynkach zagranicznych) Jewgienija Pakermanowa.

Pierwszy etap atomowej współpracy

W dniu podpisaniu programu współpracy w zakresie wykorzystania energii jądrowej do celów pokojowych przez przedstawicieli Rosatomu i ministerstwa energetyki Arabii Saudyjskiej, szef rosyjskiego koncernu, Aleksiej Lichaczow powiedział, że Arabia Saudyjska rozpoczęła tzw. paradę dostawców, czyli proces wyboru firmy mającej wybudować pierwszą wielkopłytową elektrownię atomową w kraju.

Rosatom poinformował, że wysłał stronie saudyjskiej propozycje budowy elektrowni jądrowych w królestwie Saudów. Lichaczow zwrócił uwagę, że Rosatom byłby zainteresowany współpracą z Arabią Saudyjską nie tylko w zakresie budowy elektrowni jądrowych, ale także w dziedzinie mobilnych źródeł energii o małej i średniej mocy. Podkreślił również zainteresowanie wspólnymi badaniami naukowymi. Oba kraje planują także rozpoczęcie wspólnych szkoleń dla personelu technicznego w zakresie krajowego programu nuklearnego Arabii Saudyjskiej i rozwoju infrastruktury jądrowej. Ponadto strony badają możliwość budowy centrum nauki i technologii jądrowej na terytorium królestwa Saudów w oparciu o projekt rosyjskiego reaktora badawczego.

Do 2032 roku Arabia Saudyjska zamierza zainstalować w energetyce jądrowej 17,6 GW, co odpowiada mocom 17 reaktorów. Zdaniem przedstawicieli Rijadu pierwsze dwa reaktory mają mieć moc 1000–1600 MW.

Blisko, coraz bliżej

Rosyjski minister energetyki Alexander Novak na spotkaniu międzyrządowej komisji Rosji i Arabii Saudyjskiej 2 listopada w Rijadzie powiedział, że Rosatom jest zainteresowany stworzeniem pełnej infrastruktury jądrowej w Arabii Saudyjskiej, w tym budowy 16 elektrowni jądrowych.

Rosja i Arabia Saudyjska to dwaj czołowi producenci ropy naftowej na świecie, którzy starają się wpłynąć na sytuację na międzynarodowym rynku tego surowca. Zapoczątkowało to zbliżenie między oboma mocarstwami energetycznymi. Ponieważ Rijad jest zainteresowany inwestowaniem w sektor LNG, państwowe przedsiębiorstwo Saudi Aramco otrzymało zaproszenie do projektu Arctic LNG-2. Prowadzi go największy rosyjski prywatny producent gazu Novatek, którego celem jest wybudowanie infrastruktury do produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG) i uruchomienie jej do 2022–2023 roku.

Trend/Roma Bojanowicz