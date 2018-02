Coraz bliżej końca kopalni Ruch Śląsk

Spółka Restrukturyzacji Kopalń (SRK), która od czwartku jest właścicielem likwidowanej kopalni Ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej, wraz z majątkiem zakładu przejęła także blisko 400 dotychczasowych pracowników Polskiej Grupy Górniczej – wynika z informacji SRK.

Ruch Śląsk, czyli rudzka część katowickiej kopalni Wujek, zakończyła wydobycie węgla w grudniu ubiegłego roku. W środę prezes PGG Tomasz Rogala poinformował o przekazaniu kopalni do spółki restrukturyzacyjnej; w czwartek SRK podała szczegóły tej operacji. Do spółki przeszły 394 osoby pracujące dotychczas w PGG; część z nich ma uprawnienia do skorzystania z ustawowych osłon socjalnych.

Ruch Śląsk to trzynasta kopalnia, która w okresie ostatnich trzech lat trafiła do SRK. Do spółki przekazano ponad 61 hektarów należących do Ruchu Śląsk gruntów położonych w Katowicach, Rudzie Śląskiej i Chorzowie oraz ponad 400 obiektów związanych z działalnością produkcyjną. Ponadto SRK przejęła 1,1 tys. budowli znajdujących się pod ziemią, 1,5 tys. maszyn i urządzeń oraz wyrobiska o łącznej długości 65 km.

Do spółki trafiły także cztery szyby, które do czasu ich całkowitej likwidacji będą wykorzystane do przewietrzania wyrobisk. Najgłębszy z nich łączy powierzchnię z poziomem 1050 metrów.

„Skala przejętego majątku pokazuje zakres zadań stojących przed naszą firmą. Część pozostawionych maszyn i urządzeń może być wykorzystana w procesie odwadniania, co zapewnia bezpieczne funkcjonowanie sąsiednich kopalń” – poinformował w czwartek prezes SRK Tomasz Cudny.