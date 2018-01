II Targi Wschodnie z patronatem BiznesAlert.pl

Kilkadziesiąt firm z Europy Wschodniej zaprezentuje się w dniach 13-14 marca 2018 roku w podrzeszowskiej Jasionce w ramach II Targów Wschodnich. BiznesAlert.pl objął to wydarzenie patronatem.



Targi Wschodnie są najważniejszym wydarzeniem towarzyszącym XI Forum Europa – Ukraina. Weźmie w nich udział ponad 70 firm z Polski, Ukrainy oraz krajów naszego kontynentu. Reprezentować oni będą m.in. branże: informatyka i nowe technologie; finanse; ubezpieczenia; budownictwo; motoryzacja i lotnictwo; FMCG; HR, a także turystyka i sport.

Swoje stoiska będą również miały polskie i ukraińskie regiony oraz instytucje. Targi będą okazją nie tylko do prezentacji oferty firm i regionów, ale także do nawiązania współpracy między nimi.

– Targi Wschodnie będą nie tylko możliwością przedstawienia flagowych produktów i regionalnych atrakcji, ale także niepowtarzalną okazją do wymiany doświadczeń – uważa Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Tegoroczne Targi Wschodnie będą miały charakter otwarty, a wstęp do części wystawienniczej dla odwiedzających gości będzie wolny od opłat.

wydarzenie odbędzie się w G2A Arena Centrum Wystawienniczo Kongresowym Województwa Podkarpackiego w podrzeszowskiej Jasionce.

W pierwszej edycji w Targach Wschodnich uczestniczyło 67 wystawców z pięciu krajów Europy: Polski, Ukrainy, Mołdawii, Rumunii i Węgier.

Organizatorem Forum Europa – Ukraina jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, a współorganizatorem – Województwo Podkarpackie. Patronat honorowy nad Forum objął marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej Marek Kuchciński. Więcej informacji na temat II Tragów Wschodnich oraz XI Forum Europa – Ukraina znajdą Państwo na stronie internetowej organizatora.