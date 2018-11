Tauron ogłosił przetarg na budowę szerokopasmowego dostępu do Internetu

Wyłonienie wykonawców budowy szerokopasmowego dostępu do sieci internetowej to cel przetargu ogłoszonego przez Tauron w listopadzie.

Tauron Obsługa Klienta, jako Operator Sieci Dostępowej, będzie oferował możliwie najszerszy dostęp do hurtowych usług aktywnych i pasywnych, świadczonych w oparciu o infrastrukturę sieciową oraz usługi telekomunikacyjne dla odbiorcy końcowego. – Chcemy zaoferować naszym klientom kompleksowy zestaw produktów multimedialnych. Budowa szerokopasmowego internetu oznacza dla Taurona zaangażowanie w bezprecedensowy program rozwoju cyfrowego Polski, a równocześnie rozszerzenie aktywności biznesowej Grupy na nowe obszary – mówi Filip Grzegorczyk prezes zarządu Tauron Polska Energia.

Sieć została zaprojektowana z uwzględnieniem już istniejącej infrastruktury energetycznej Taurona. Uwzględnia sieci niskiego i średniego napięcia, bliską odległość od światłowodów znajdujących się w punktach GPZ (czyli w stacjach elektroenergetycznych) i dostępną kanalizację teleinformatyczną. Projekt zakłada wykorzystanie dofinansowania w celu uzyskania synergii z istniejącą obecnie infrastrukturą światłowodową. W lipcu 2018 roku, Tauron Obsługa Klienta otrzymał dofinansowanie w ramach konkursów Programu Operacyjnego Polski Cyfrowej na realizację 7 projektów na terenie obszarów: Rybnickiego, Katowickiego i Tyskiego, Oświęcimskiego, Krakowskiego C i Tarnowskiego B, Wałbrzyskiego A, Wałbrzyskiego B, Sosnowieckiego.

– Mając przed sobą tak duże wyzwanie, chcemy jak najlepiej zrealizować nasz cel, którym jest budowa przyłączeń światłowodowych na obszarach dotychczas wykluczonych. W związku z tym liczymy na budowanie pozytywnych relacji biznesowych i owocną współpracę z potencjalnymi wykonawcami. Zapraszamy zatem wszystkich zainteresowanych do składania ofert – mówi Andrzej Grochowalski wiceprezes zarządu Tauron Obsługi Klienta ds. IT. Infrastruktura światłowodowa (FTTH) zapewni klientom indywidulanym szerokopasmowy i niezawodny transfer pomiędzy urządzeniami przesyłowymi. Sam światłowód to przezroczyste włókno szklane z tworzywem sztucznym, a przesyłanie danych odbywa się za pomocą światła. Światłowód zapewnia stabilny dostęp do telefonu, telewizji i Internetu z szybkością do 1000 Mb/s. Obecnie usługami świadczonymi na sieciach światłowodowych FTTH w Polsce objętych jest jedynie około 4 proc. abonentów.

Tauron