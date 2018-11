Tchórzewski: Strategia energetyczna była konsultowana z premierem

Minister energii zapewnił, że strategia energetyczna została skonsultowana z premierem RP.

– Trzeba będzie przeprowadzić rozmowy o inwestycjach liczonych w dziesiątkach miliardów dolarów, muszą się odbywać one odbywać także na poziomie stwarzania atmosfery przez poszczególne rządy. Nie może obyć się to bez udziału ścisłego kierownictwa rządu. To są rzeczy oczywiste, że pewne kierunki muszą być konsultowane – powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski w odpowiedzi na pytanie BiznesAlert.pl o to, czy strategia energetyczna była konsultowana z premierem RP.

– Jestem lojalnym członkiem rządu, jak cała ekipa – zapewnił minister.

Wojciech Jakóbik