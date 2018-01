Toshiba traci na sprzedaży bankrutującego Westinghouse

Bankrutująca japońsko-amerykańsko spółka Westinghouse Electric Company znalazła nabywcę. Za 4,6 mld dolarów Brokfield Business Partners L.P. odkupi od Toshiba Corp. 100 proc. udziałów będącego w stanie upadłości Westinghouse Electric Company. Spółka była wymienia także jako potencjalny dostawca technologii dla polskiej elektrowni jądrowej.

Częściowo transakcja zostanie sfinansowana przy pomocy kapitału własnego (ok. 1 mld dolarów). Pozostała kwota ma być zapłacona w oparciu o finansowanie dłużne. Zakup ma zostać sfinalizowany w trzecim kwartale 2018 roku po tym jak uzyska decyzję sądu i odpowiednich regulatorów. Dla porównania gdy w 2006 roku Toshiba kupowała Westinghouse zapłaciła 5,4 mld dolarów.

W marcu 2017 roku należąca do japońskiej Toshiby spółka Westinghouse Electric Company złożyła do sądu wniosek o upadłość. Problemy Westinghouse są efektem rosnących kosztów budowy dwóch amerykańskich elektrowni jądrowych Georgii i Karolinie Południowej. Według danych Toshiby zadłużenie Westinghouse’a na koniec 2016 roku wyniosły 9,8 mld dolarów. Jak informował Financial Times amerykańscy urzędnicy próbowali znaleźć nabywcę na aktywa spółki, który zagwarantowałby, że ,,nie trafią one w ręce Chińczyków bądź Rosjan”. W grudniu 2017 roku Toshiba odkupiła od Kazatomprom 10 proc. akcji Westinghouse.

Westinghouse zbuduje atom w Polsce?

Amerykańsko-japońska spółka jest wymieniana jako jeden z potencjalnych dostawców technologii jądrowej dla pierwszej w Polsce elektrowni atomowej. Jednak do tej pory nie podjęto decyzji w tej sprawie. Rząd nie ogłosił także decyzji w sprawie budowy elektrowni. Według wiceministra energii Andrzeja Piotrowskiego ma to nastąpić w styczniu tego roku.

Interfax/Piotr Stępiński