Wójcik: Udana próba w Jaworznie

Z pozytywnym wynikiem została przeprowadzona 23 kwietnia próba ciśnieniowa bloku energetycznego w Jaworznie. Oznacza to,że zakończony został montaż części ciśnieniowej kotła bloku energetycznego 910 MW – pisze Teresa Wójcik, redaktor BiznesAlert.pl

Jest to kocioł pyłowy na parametry nadkrytyczne, z układem odazotowania. Przystosowany do sekwestracji CO2. Dzięki sprawności 45,9 proc. ma to być jeden z najbardziej sprawnych bloków energetycznych w Europie.Ten kolos będzie dawać 2,5 tys. pary/godz. Przeprowadzona dziś próba ciśnieniowa to bardzo ważny etap inwestycji. Odbyła się uroczyście,w obecności licznych dziennikarzy. Pierwszy stempel certyfikacji kotła przybił sekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Grzegorz Tobiszowski. Drugi – prezes Tauron Polska Energia Filip Grzegorczyk, Trzeci – Agnieszka Wasilewska-Semail prezes Rafako, polskiego producenta kotła. Certyfikacja to sygnał, że zakończył się najważniejszy etap budowy kotła.

Wiceminister Tobiszowski podkreślił znaczenie udziału Polskiego Funduszu Rozwoju w finansowaniu tej inwestycji. 28 marca Tauron Polska Energia podpisał z Funduszami Inwestycyjnymi zarządzanymi przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) umowę inwestycyjną i umowę wspólników określające warunki zaangażowania w realizację budowy bloku energetycznego 910 MWe w Jaworznie. Na podstawie zawartych umów Fu​ndusz zainwestuje w budowę bloku łą​cznie do 880 mln zł, w drodze obejmowania przez nie nowych udziałów w spółce celowej Nowe Jaworzno Grupa Tauron sp. z o.o. (NJGT) będącej obecnie jednoosobową spółką Tauron Polska Energia. Udział Funduszy w kapitale zakładowym NJGT w dniu oddania bloku energetycznego do eksploatacji powinien wynosić ok. 14 proc., a udział Tauron Polska Energia co najmniej 50 proc. + 1 udział. Zawarcie powyższych umów z Funduszami stanowi istotny element realizacji strategii Grupy Tauron na lata 2016-2025 w zakresie budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

Jak podkreślił sekretarz stanu w Ministerstwa Energii Grzegorz Tobiszowski udział instytucji kapitałowych w finansowaniu tej inwestycji „stanowi przekonywający dowód, że warto inwestować w nowoczesną,innowacyjną energetykę węglową.”

Węgiel dla nowego bloku,który ma zostać oddany do eksploatacji jesienią 2019 r. ,będzie dostarczany z kopalń krajowych. Przede wszystkimz należącej do Tauron-Wydobycie kopalni „Sobieski”. Stąd duże znaczenie przygotowania eksploatacji nowego złoża „Grzegorz” w tej kopalni. Nowy blok może zużywać nawet 2,4 mln ton węgla rocznie. Aby dostarczyć taką ilość paliwa, do elektrowni w ciągu roku przyjedzie ok. 40 tys. wagonów z węglem o średniej ładowności 60 ton każdy. Czas potrzebny by w kotle nowego bloku spalić jeden wagon węgla to zaledwie 10 minut.